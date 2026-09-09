Στενά του Ορμούζ: Νέα προειδοποίηση της UKMTO μετά από περιστατικό με εμπορικό πλοίο

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Νέα αναφορά για περιστατικό που αφορά εμπορικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ έλαβε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO), εν μέσω συνεχιζόμενης στρατιωτικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με την UKMTO, το πλοίο ενεπλάκη σε περιστατικό που συνδέεται με την αυξημένη στρατιωτική κινητικότητα στην περιοχή. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ενημερωθεί και διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Η βρετανική υπηρεσία καλεί τους ναυτικούς που επιχειρούν στην περιοχή να παρακολουθούν στενά τις τελευταίες οδηγίες και ενημερώσεις για τη ναυτική ασφάλεια και να παραμένουν σε αυξημένη επαγρύπνηση.

Η προειδοποίηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ έχει αυξηθεί σημαντικά, με τις θαλάσσιες μεταφορές στην περιοχή να επηρεάζονται από τη συνεχιζόμενη στρατιωτική αντιπαράθεση.