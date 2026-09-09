Primer Festival: Ο Axwell επέλεξε το «Αθήνα Μου» του Κωνσταντίνου Αργυρού στο set του στο ΟΑΚΑ, δείτε βίντεο

Ο DJ Axwell των Swedish House Mafia ενσωμάτωσε απροσδόκητα το «Αθήνα Μου» του Κωνσταντίνου Αργυρού στο set του στο Primer Music Festival στο ΟΑΚΑ, προκαλώντας ενθουσιασμό στο κοινό. Αυτή η επιλογή έρχεται σε μια περίοδο όπου η μουσική του Κωνσταντίνου Αργυρού σημειώνει διεθνή επιτυχία, με το άλμπουμ του «Καμπάνες» να κατακτά την κορυφή του Billboard Sales Chart.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια απρόσμενη μουσική στιγμή επιφύλαξε ο Axwell στο κοινό του Primer Music Festival, εντάσσοντας στο set του το «Αθήνα Μου» του Κωνσταντίνου Αργυρού.
  • Η επιλογή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του κοινού, το οποίο άρχισε να τραγουδά το «Αθήνα Μου», με το στιγμιότυπο να αποκτά ιδιαίτερη απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η μουσική του Κωνσταντίνου Αργυρού αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη διεθνή προβολή, με το άλμπουμ του «Καμπάνες» να κατακτά την κορυφή του Sales Chart του αμερικανικού Billboard.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μια απρόσμενη μουσική στιγμή επιφύλαξε ο Axwell στο κοινό του Primer Music Festival στο ΟΑΚΑ, εντάσσοντας στο set του το «Αθήνα Μου» του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Ο Σουηδός DJ και παραγωγός, μέλος των Swedish House Mafia, συνδύασε τους ηλεκτρονικούς ήχους του set του με το δημοφιλές ζεϊμπέκικο του Έλληνα τραγουδιστή, που κυκλοφόρησε το 2020 από την Panik Records.

Η επιλογή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του κοινού, το οποίο άρχισε να τραγουδά το «Αθήνα Μου». Το σχετικό στιγμιότυπο καταγράφηκε και αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκτώντας ιδιαίτερη απήχηση.

Η κίνηση του Axwell έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η μουσική του Κωνσταντίνου Αργυρού αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη διεθνή προβολή. Το πρόσφατο άλμπουμ του «Καμπάνες» βρέθηκε στην κορυφή του Sales Chart του αμερικανικού Billboard, αποτελώντας, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, την πρώτη ελληνόφωνη κυκλοφορία που κατακτά την πρώτη θέση της συγκεκριμένης κατάταξης.

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