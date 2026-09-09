Primer Festival: Ο Axwell επέλεξε το «Αθήνα Μου» του Κωνσταντίνου Αργυρού στο set του στο ΟΑΚΑ, δείτε βίντεο

Μια απρόσμενη μουσική στιγμή επιφύλαξε ο Axwell στο κοινό του Primer Music Festival στο ΟΑΚΑ, εντάσσοντας στο set του το «Αθήνα Μου» του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Ο Σουηδός DJ και παραγωγός, μέλος των Swedish House Mafia, συνδύασε τους ηλεκτρονικούς ήχους του set του με το δημοφιλές ζεϊμπέκικο του Έλληνα τραγουδιστή, που κυκλοφόρησε το 2020 από την Panik Records.

Η επιλογή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του κοινού, το οποίο άρχισε να τραγουδά το «Αθήνα Μου». Το σχετικό στιγμιότυπο καταγράφηκε και αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκτώντας ιδιαίτερη απήχηση.

Η κίνηση του Axwell έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η μουσική του Κωνσταντίνου Αργυρού αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη διεθνή προβολή. Το πρόσφατο άλμπουμ του «Καμπάνες» βρέθηκε στην κορυφή του Sales Chart του αμερικανικού Billboard, αποτελώντας, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, την πρώτη ελληνόφωνη κυκλοφορία που κατακτά την πρώτη θέση της συγκεκριμένης κατάταξης.