ΗΠΑ: Βουλευτής της Φλόριντα προειδοποιεί για αποκλεισμό βρετανικών εταιρειών λόγω μποϊκοτάζ του Ισραήλ

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Ο Αμερικανός βουλευτής Ράντι Φάιν προειδοποίησε ότι βρετανικές εταιρείες που θα συμμορφωθούν με ενδεχόμενο βρετανικό μποϊκοτάζ προϊόντων από ισραηλινούς εποικισμούς θα μπορούσαν να αποκλειστούν από συνεργασίες με την Πολιτεία της Φλόριντα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Φάιν επικαλέστηκε νόμο κατά των μποϊκοτάζ που έχει συντάξει ο ίδιος και προβλέπει τον αποκλεισμό εταιρειών από συναλλαγές με πολιτειακές και τοπικές αρχές, εφόσον συμμετέχουν σε συγκεκριμένες πρακτικές μποϊκοτάζ.

Σύμφωνα με τον Φάιν, η νομοθεσία θα μπορούσε να αφορά και εταιρείες που χρειάζονται άδειες ή φορολογικές υπηρεσίες για να δραστηριοποιούνται στη Φλόριντα. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Πολιτεία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της Βρετανίας και προειδοποίησε ότι η εφαρμογή του νόμου θα μπορούσε να έχει οικονομικό κόστος δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Αμερικανός βουλευτής επικαλέστηκε ως προηγούμενο την εφαρμογή του νόμου στην περίπτωση της Airbnb το 2019, με αφορμή την τότε πολιτική της εταιρείας σχετικά με καταχωρίσεις σε ισραηλινούς εποικισμούς.

Ο Φάιν επέκρινε παράλληλα με ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς την ενδεχόμενη βρετανική πολιτική, την οποία χαρακτήρισε «έργο ματαιοδοξίας» και συνέδεσε με την υποστήριξη της «μουσουλμανικής τρομοκρατίας».