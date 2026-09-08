Υπουργός Άμυνας Ισραήλ: Η Ελλάδα θα έχει δικό της πηγαίο κώδικα στην Ασπίδα του Αχιλλέα

Ξεκάθαρη απάντηση σχετικά με τον Πηγαίο Κώδικα του λογισμικού της Ασπίδας του Αχιλλέα, που χτίζεται με ισραηλινής προέλευσης συστήματα δίνει ο εκπρόσωπος του υπουργείο Άμυνας της χώρας, διευκρινίζοντας ότι ο Κώδικας θα είναι ελληνικός.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Κατηγορηματικός και χωρίς να αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας εμφανίστηκε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, ο οποίος σε γραπτή του δήλωση ξεκαθαρίζει ότι ο Πηγαίος Κώδικας του συστήματος που θα ελέγχει την Ασπίδα του Αχιλλέα θα είναι ελληνικός.

«Οι ισχυρισμοί που διατυπώθηκαν τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τον πηγαίο κώδικα που υποστηρίζει τα λειτουργικά συστήματα του Ισραήλ δεν σχετίζονται με τη συμφωνία της Αχιλλέας Ασπίδας, βάσει της οποίας θα δημιουργηθεί ένας ειδικός ελληνικός πηγαίος κώδικας με την υποστήριξη του Ισραήλ» αναφέρει στη δήλωσή του ο εκπρόσωπος.

Όπως επισημαίνει στη δήλωσή του ο Ισραηλινός «Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της συμφωνίας, καταβλήθηκε συνεχής προσπάθεια για την προώθηση της μεταφοράς τεχνολογιών και δυνατοτήτων σε κατάλληλες ελληνικές εταιρείες, οι οποίες θα ενσωματωθούν στην παραγωγή της αρχιτεκτονικής που θα παραδοθεί στην Ελλάδα».

Το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ δίνει πληροφορίες σχετικά και με την συμφωνία και τι περιλαμβάνει αυτή, αναφέροντας ότι το πρόγραμμα για την Ασπίδα του Αχιλλέα «αλύπτει τόσο την επιχειρησιακή εμπειρογνωμοσύνη που έχει συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια δεκαετιών ανάπτυξης και λειτουργίας συστημάτων αεράμυνας, όσο και την τεχνολογική υποστήριξη που θα επιτρέψει στις ελληνικές εταιρείες να αναπτύξουν το κεντρικό λογισμικό διοίκησης και ελέγχου, έτσι ώστε ο ελληνικός πηγαίος κώδικας που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος, μαζί με τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες σε αυτόν, να παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και να είναι προσαρμοσμένος στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις».

Οι παραπάνω δηλώσεις επιβεβαιώνουν πλήρως το ρεπορτάζ του enikos.gr, που είχε πρώτο αποκαλύψει ότι οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις θα έχουν την αποκλειστική χρήση του Κώδικα για την Ασπίδα του Αχιλλέα.

Ο πηγαίος κώδικας (source code) της «Ασπίδας του Αχιλλέα» είναι το θεμελιώδες λογισμικό και οι εντολές προγραμματισμού που συγκροτούν την «καρδιά» του νέου εθνικού αντιαεροπορικού και αντιπυραυλικού θόλου της Ελλάδας. Πρόκειται ουσιαστικά για το ψηφιακό αρχιτεκτονικό σχέδιο του συστήματος Διοίκησης, Ελέγχου, Επικοινωνιών, Υπολογιστών και Πληροφοριών (C4I), το οποίο διασυνδέει όλα τα επιμέρους μέσα αεράμυνας.

Το λογισμικό αυτό ελέγχει την πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία του αντιαεροπορικού θόλου. Συγκεκριμένα, διαχειρίζεται τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων από τα ραντάρ, την αυτόματη αναγνώριση και ταξινόμηση απειλών (όπως μαχητικά αεροσκάφη, drone, πυραύλους κρουζ ή βαλλιστικούς πυραύλους), την ιεράρχηση των στόχων και τον υπολογισμό των παραμέτρων βολής. Παράλληλα, ο πηγαίος κώδικας ρυθμίζει την επικοινωνία μεταξύ των διαφορετικών οπλικών συστημάτων, συντονίζει τις συστοιχίες πυραύλων και τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, ενώ επιτρέπει στο κέντρο επιχειρήσεων να λαμβάνει αποφάσεις ταχείας αντίδρασης σε πραγματικό χρόνο.

Η κατοχή και ο έλεγχος του πηγαίου κώδικα από τις Ένοπλες Δυνάμεις είναι υψίστης σημασίας για λόγους εθνικής κυριαρχίας και επιχειρησιακής αυτονομίας. Χωρίς πρόσβαση στον κώδικα, η χώρα εξαρτάται πλήρως από τον κατασκευαστή για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναβάθμιση ή διόρθωση σφαλμάτων, κάτι που σε περίοδο κρίσης ή πολέμου μπορεί να αποβεί μοιραίο. Επιπλέον, ο ελληνικός έλεγχος του πηγαίου κώδικα επιτρέπει την αυτόνομη ενσωμάτωση νέων ελληνικών ή συμμαχικών οπλικών συστημάτων και αισθητήρων στο μέλλον, χωρίς να απαιτείται η έγκριση ή η παρέμβαση τρίτων κρατών. Τέλος, εξασφαλίζει την απόλυτη κυβερνοασφάλεια της εθνικής αμυντικής υποδομής, καθώς αποκλείει την ύπαρξη «κερκόπορτων» (backdoors) που θα μπορούσαν να καταστήσουν το σύστημα ευάλωτο σε κυβερνοεπιθέσεις ή εξωτερική απενεργοποίηση.