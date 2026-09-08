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Χριστοδουλίδης: Επιδιώκουμε μια ειρηνική Ανατολική Μεσόγειο με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε μετά την άτυπη τριμερή σύνοδο ότι έχει οικοδομηθεί ένα σταθερό σχήμα συνεργασίας από το 2014, βασισμένο σε αμοιβαία εμπιστοσύνη και κοινούς στόχους, εδραζόμενο σε τέσσερις πυλώνες: σταθερότητα, ασφάλεια, συνδεσιμότητα και συνεργασία. Ο πρόεδρος της Κύπρου τόνισε την επιδίωξη μιας ειρηνικής και σταθερής Ανατολικής Μεσογείου και ευρύτερης Μέσης Ανατολής, με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και τερματισμό των εχθροπραξιών

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χριστοδουλίδης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι το τριμερές σχήμα, που οικοδομήθηκε από το 2014, εδράζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: σταθερότητα, ασφάλεια, συνδεσιμότητα και συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή.
  • Οι τρεις ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, τονίζοντας την εμβάθυνση και επέκταση της τριμερούς συνεργασίας σε όλους τους τομείς.
  • Οι χώρες επιδιώκουν μια ειρηνική και σταθερή Ανατολική Μεσόγειο, χαρακτηριζόμενη από συνεργασία, σταθερότητα, καλές σχέσεις γειτονίας και σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου.

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Ο Νίκος Χριστοδουλίδης σημείωσε στις κοινές δηλώσεις των ηγετών μετά την άτυπη τριμερή σύνοδο σήμερα Τρίτη, τόνισε ότι από το 2014 έχουν οικοδομήσει σταθερό σχήμα το οποίο ενισχύεται συνεχώς.

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«Πλέον έχει στρατηγικό βάθος και εδράζεται σε θετική προσέγγιση. Σταθερότητα, ασφάλεια, συνδεσιμότητα και συνεργασία», ανέφερε.

Ο Κύπριος Πρόεδρος τόνισε πως η συνεργασία των τριών χωρών εμβαθύνεται και επεκτείνεται σε πολλά επίπεδα.

«Είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή. Οι χώρες μας επιδιώκουν μια ειρηνική και σταθερή Ανατολική Μεσόγειο και ευρύτερη Μέση Ανατολή, που θα χαρακτηρίζεται από σχέσεις καλής γειτονίας και σεβασμού του διεθνούς δικαίου», υπογράμμισε.

Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι η Κοινή Διακήρυξη που υιοθέτησαν σήμερα υπογραμμίζει αυτές τις επιδιώξεις.

Για το Παλαιστινιακό είπε ότι επαναβεβαίωσαν τη σταθερή θέση για λύση δύο κρατών. Για τη Γάζα, τόνισε πως η Αίγυπτος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο και η Κύπρος ενισχύει την ανθρωπιστική βοήθεια. Για τον Λίβανο, είπε ότι είναι σθεναρή η υποστήριξη του προέδρου της χώρας.

«Η Κύπρος, η Ελλάδα, η Αίγυπτος, θεωρούμε προτεραιότητα την ελεύθερη ναυσιπλοΐα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Η Αίγυπτος αποτελεί βασικό πυλώνα ασφάλειας, σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Η ασφάλεια και η σταθερότητα της Αιγύπτου συνυφασμένη με την σταθερότητα και ασφάλεια όλων των κρατών της περιοχής και φυσικά της Ευρώπης. Εργαζόμαστε για περαιτέρω στήριξη της χώρας από την ΕΕ. Είναι κατανοητή στις Βρυξέλλες η στρατηγική σημασία της Αιγύπτου. Χαιρετίζουμε την αποδέσμευση της επόμενης δόσης προς την Αίγυπτο», συνέχισε.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας χαρακτήρισε ιστορική τη συμμετοχή του Προέδρου Σίσι στην άτυπη σύνοδος κορυφής στη Λευκωσία.

«Να κλείσω ευχαριστώντας την Αίγυπτο για τη σταθερή, διαχρονική στήριξη στις προσπάθειες για επανένωση της πατρίδας μας στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών», είπε, καταλήγοντας ο κ. Χριστοδουλίδης.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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