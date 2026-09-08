Θρίλερ στην Κυψέλη: Εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά κοντά σε γήπεδο

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Μακάβριο εύρημα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά σε αλσύλλιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι τη σακούλα με τα οστά βρήκε τυχαία ο υπεύθυνος ενός κλαμπ ποδοσφαίρου, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα την ΕΛΑΣ.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας, που έχουν αποκλείσει τον χώρο ώστε να παραμείνει ανέπαφος, ενώ αναμένεται να μεταβεί και ανθρωπολόγος για την εξέταση των οστών.

Οι αρχές ανοίγουν όλους τους φακέλους με τις δηλωθείσες εξαφανίσεις, σε μία προσπάθεια να γίνει ταυτοποίηση του ατόμου, στο οποίο ανήκουν τα οστά, και συλλέγουν στοιχεία που μπορεί να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Δείτε τις πρώτες εικόνες από το σημείο: