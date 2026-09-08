Θρίλερ στην Κυψέλη: Εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά κοντά σε γήπεδο

Στην Κυψέλη εντοπίστηκαν οστά, που πιθανόν είναι ανθρώπινα, κοντά σε ένα γήπεδο της περιοχής. Δυνάμεις της αστυνομίας έχουν αποκλείσει τον χώρο, ενώ αναμένεται ανθρωπολόγος για την εξέταση των ευρημάτων και τη συλλογή στοιχείων.

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ανθρώπινα οστά στην Κυψέλη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μακάβριο εύρημα στην Κυψέλη: Εντοπίστηκαν οστά, που πιθανόν πρόκειται για ανθρώπινα, κοντά σε γήπεδο της περιοχής.
  • Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας, που έχουν αποκλείσει τον χώρο, ενώ αναμένεται να μεταβεί και ανθρωπολόγος.
  • Οι αρχές θα εξετάσουν τα ευρήματα για να διαπιστωθεί εάν όντως πρόκειται για ανθρώπινα οστά και θα συλλέξουν στοιχεία που μπορεί να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μακάβριο εύρημα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά σε αλσύλλιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι τη σακούλα με τα οστά βρήκε τυχαία ο υπεύθυνος ενός κλαμπ ποδοσφαίρου, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα την ΕΛΑΣ.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας, που έχουν αποκλείσει τον χώρο ώστε να παραμείνει ανέπαφος, ενώ αναμένεται να μεταβεί και ανθρωπολόγος για την εξέταση των οστών.

Οι αρχές ανοίγουν όλους τους φακέλους με τις δηλωθείσες εξαφανίσεις, σε μία προσπάθεια να γίνει ταυτοποίηση του ατόμου, στο οποίο ανήκουν τα οστά, και συλλέγουν στοιχεία που μπορεί να ρίξουν φως στην υπόθεση.

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