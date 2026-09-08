Ανδρουλάκης για «Ασπίδα του Αχιλλέα»: «Να απαντήσει ο Πρωθυπουργός, είμαστε ή δεν είμαστε σε ομηρία;»

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Πολιτική

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό για το πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα», ρωτώντας: «Τελικά είμαστε ή δεν είμαστε σε ομηρία; Έχουμε πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα ναι ή όχι;»
  • Ενώ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε δηλώσει ότι δεν θα γίνει προμήθεια χωρίς πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, πρόσφατες πληροφορίες από Ισραηλινό αξιωματούχο αναφέρουν ότι η Ελλάδα δεν θα έχει αυτή την πρόσβαση.
  • Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι πρόκειται για «ένα πολύ σημαντικό ζήτημα εθνικής ασφάλειας» και ζήτησε «καθαρά λόγια» από την κυβέρνηση, υποστηρίζοντας την αμυντική ενίσχυση της χώρας.

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«Τελικά είμαστε ή δεν είμαστε σε ομηρία; Έχουμε πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα ναι ή όχι; Είναι ερωτήματα που οφείλει σήμερα να απαντήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σχετικά με το πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα».

«Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Ο ίδιος ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έλεγε ότι δεν θα γίνει προμήθεια εάν δεν έχουμε πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα. Το είπε στις 23 Ιουλίου. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι δεν θα είμαστε σε ομηρία ακόμη και φίλιων δυνάμεων, φωτογραφίζοντας το Ισραήλ και τώρα μαθαίνουμε, από έγκυρη εφημερίδα και συνέντευξη που έδωσε ότι διευθυντής αντιπυραυλικής άμυνας του Ισραήλ, ότι η Ελλάδα δεν θα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα. Προκύπτει ένα ερώτημα στο οποίο δεν απαντάει η κυβέρνηση. Καθαρά λόγια. Εμείς στηρίζουμε την αμυντική ενίσχυση της χώρας, στηρίζουμε κάθε προσπάθεια ισχυροποίησης της αποτρεπτικής μας δύναμης, αλλά, εντάξει, χρειαζόμαστε και καθαρά λόγια. Όχι εμείς, η ελληνική κοινωνία», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης στη διάρκεια της συνάντησης με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ.

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