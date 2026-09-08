Μύκονος: Γνωστός τηλεοπτικός κομμωτής καταγγέλλεται για κλοπή – Τα πανάκριβα γυαλιά, το φυλαχτό – «γάτα» και οι κάμερες ασφαλείας

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Περιστατικό κλοπής φέρεται να σημειώθηκε στη Μύκονο, καθώς ιδιοκτήτρια καταστήματος με αξεσουάρ καταγγέλλει γνωστό τηλεοπτικό κομμωτή για την αφαίρεση δύο ακριβών αντικειμένων από το κατάστημά της.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η ιδιοκτήτρια διαπίστωσε ότι από το κατάστημα έλειπαν δύο αντικείμενα, συνολικής αξίας περίπου 1.000 ευρώ.

Πρόκειται για ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, αξίας 500 ευρώ, καθώς και ένα φυλαχτό σε σχήμα γάτας, επίσης αξίας 500 ευρώ.

Οι κάμερες ασφαλείας στο κατάστημα αποκάλυψαν την απουσία των αντικειμένων

Σύμφωνα με το MEGA, η ιδιοκτήτρια φέρεται να αντιλήφθηκε ότι τα δύο αντικείμενα δεν βρίσκονταν στη θέση τους όταν προχώρησε σε καταγραφή των προϊόντων του καταστήματος.

Αναζητώντας τι είχε συμβεί, αποφάσισε να ελέγξει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που λειτουργούν στον χώρο.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει, στο βιντεοληπτικό υλικό εμφανίζεται ο γνωστός κομμωτής να κατευθύνεται προς το συγκεκριμένο ράφι όπου ήταν τοποθετημένα τα δύο αντικείμενα.

Όπως υποστηρίζει η ιδιοκτήτρια, από την καταγραφή φαίνεται ο άνδρας να παίρνει τα γυαλιά ηλίου και το φυλαχτό και στη συνέχεια να τα τοποθετεί στην τσέπη του.

Η ίδια, μόλις διαπίστωσε τι φέρεται να είχε καταγράψει το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας, ενημέρωσε την Αστυνομία και κατήγγειλε το περιστατικό.

Κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις ο κομμωτής

Οι αστυνομικές Αρχές, μετά την καταγγελία, προχώρησαν στη διερεύνηση της υπόθεσης και έχουν καλέσει τον γνωστό κομμωτή προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό και όσα του αποδίδονται.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ το υλικό από τις κάμερες αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν γίνει συλλήψεις ή προσαγωγές για το συγκεκριμένο περιστατικό.

Οι Αρχές καλούνται πλέον να εξετάσουν την καταγγελία, το βιντεοληπτικό υλικό και τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και εάν στοιχειοθετούνται οι καταγγελίες σε βάρος του γνωστού κομμωτή.