Τραγωδία στην Τανάγρα: Αναβάλλεται η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου – Δεν έχει ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση των σορών

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Δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, η προγραμματισμένη κηδεία του 37χρονου σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη συντριβή του F-4E Phantom II κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα, το Σάββατο (5/9).

Η Εξόδιος Ακολουθία είχε προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι στα Ιωάννινα, ωστόσο η τελετή αναβλήθηκε, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης των σορών των δύο αεροπόρων που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα.

Η νέα ημερομηνία και ώρα της κηδείας του 37χρονου σμηναγού αναμένεται να ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών.

Είχε γίνει πατέρας μόλις πέντε μήνες πριν – Το Σάββατο θα βάπτιζε την κόρη του

Ιδιαίτερα τραγική διάσταση στην απώλεια του 37χρονου σμηναγού δίνει το γεγονός ότι είχε γίνει πατέρας μόλις πέντε μήνες πριν από το δυστύχημα.

Η οικογένειά του είχε προγραμματίσει για το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου τη βάπτιση της μικρής του κόρης στον Κατσικά Ιωαννίνων. Η οικογένεια προετοιμαζόταν για μια ημέρα χαράς, η οποία πλέον βρίσκεται στη σκιά της τραγωδίας.

Στην περιοχή των Ιωαννίνων και στα Βόρεια Τζουμέρκα το κλίμα παραμένει βαρύ. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και κάτοικοι της περιοχής αναμένουν την ολοκλήρωση των διαδικασιών ταυτοποίησης, προκειμένου να οριστεί η νέα ημερομηνία για το τελευταίο αντίο στον 37χρονο σμηναγό.

Σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης

Η καθυστέρηση αφορά τη διαδικασία ταυτοποίησης των σορών των δύο χειριστών του Phantom, του 37χρονου Δημήτρη Πέτρου και του 40χρονου Ιωάννη Μπλέσια.

Για την ταυτοποίηση του Δημήτρη Πέτρου έχει ήδη ληφθεί δείγμα DNA από τον πατέρα του, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις απαιτούμενες διαδικασίες.

Την αλλαγή στον προγραμματισμό της κηδείας γνωστοποίησε ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, Νίκος Βαΐτσης, ο οποίος ανέφερε ότι έχει προκύψει καθυστέρηση εξαιτίας διαδικαστικών ζητημάτων που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Δείτε την ανάρτηση του δημάρχου

«Μετά από επικοινωνία της οικογένειας του 37χρονου Σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, που έχασε τη ζωή του στη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα, ενημερώνω ότι η κηδεία του δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Οι απαραίτητες διαδικασίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και, για τον λόγο αυτό, η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημέρα και ώρα, που θα γνωστοποιηθούν μόλις οριστικοποιηθούν.

Σε αυτές τις τόσο δύσκολες ώρες, η σκέψη μας είναι στην οικογένεια και στους δικούς του ανθρώπους, που βιώνουν τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας».

Το χρονικό της τραγωδίας στην Τανάγρα

Ο Δημήτρης Πέτρου και ο Ιωάννης Μπλέσιας έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, όταν το F-4E Phantom II της 338 Μοίρας συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του, κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Athens Flying Week στην Τανάγρα.

Το αεροσκάφος κατέπεσε περίπου δύο χιλιόμετρα έξω από την αεροπορική βάση, ενώ από τη συντριβή προκλήθηκε και πυρκαγιά στην περιοχή. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των θεατών ή των κατοίκων της περιοχής.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Σε ένδειξη πένθους για την απώλεια των δύο χειριστών, οι Ένοπλες Δυνάμεις τέθηκαν σε τριήμερο πένθος.

Ο θάνατος των δύο αεροπόρων έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση τόσο στις Ένοπλες Δυνάμεις όσο και στις τοπικές κοινωνίες από τις οποίες κατάγονταν οι δύο χειριστές.