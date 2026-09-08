Αεροπορική τραγωδία στο Μαϊάμι: Στα «μαύρα κουτιά» του Boeing 767 οι απαντήσεις για το πολύνεκρο δυστύχημα

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Τα «μαύρα κουτιά» του Boeing 767 που βγήκε από τον διάδρομο του διεθνούς αεροδρομίου του Μαϊάμι και προσέκρουσε σε οχήματα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι πέντε, ανακτήθηκαν από τους ερευνητές, ανακοίνωσε η επικεφαλής της αμερικανικής Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB), Τζένιφερ Χόμεντι.

Οι καταγραφείς δεδομένων πτήσης και συνομιλιών του πιλοτηρίου μεταφέρθηκαν στην έδρα της NTSB, όπου αναμένεται να εξεταστούν προκειμένου να αναζητηθούν στοιχεία για τα αίτια του δυστυχήματος.

Το αεροσκάφος, ένα Boeing 767-300 που είχε μισθώσει η Amazon και εκτελούσε πτήση της εταιρείας 21 Air, βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης, διέσχισε περίφραξη και συγκρούστηκε διαδοχικά με οχήματα πριν ακινητοποιηθεί περίπου 400 μέτρα μακριά από τον διάδρομο.

Τα θύματα επέβαιναν σε βαν εταιρείας καθαρισμού που δραστηριοποιείται στο αεροδρόμιο, καθώς και σε SUV που βρίσκονταν στην περιοχή. Το αεροσκάφος κατέληξε σε ζώνη όπου ήταν σταθμευμένα ρομποτικά ταξί της Tesla.

Η Χόμεντι ανέφερε ότι οι ερευνητές διαθέτουν ήδη δεδομένα από διαφορετικές πηγές σχετικά με την ταχύτητα του αεροσκάφους, ωστόσο θα χρειαστεί να τα διασταυρώσουν με τις πληροφορίες από τους καταγραφείς.

Παράλληλα, η NTSB αναμένεται να λάβει καταθέσεις από το πλήρωμα του αεροσκάφους, καθώς και από τα πληρώματα δύο ακόμη αεροσκαφών που βρίσκονταν κοντά όταν σημειώθηκε το δυστύχημα.

Το Boeing 767 πραγματοποιούσε την τρίτη πτήση του μέσα στην ίδια ημέρα, έχοντας προηγουμένως πραγματοποιήσει τα δρομολόγια Σινσινάτι–Μαϊάμι και Μαϊάμι–Σαν Χουάν.

Το δυστύχημα προκάλεσε σημαντικές αναστάτωσεις στη λειτουργία του αεροδρομίου, με σχεδόν 90 ακυρώσεις και περίπου 400 καθυστερήσεις πτήσεων τη Δευτέρα, σύμφωνα με το FlightAware.