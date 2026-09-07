Μαιάμι: Τουλάχιστον πέντε νεκροί από τη σύγκρουση αεροσκάφους της Amazon με οχήματα – Δείτε βίντεο

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Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από το διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαιάμι και συγκρούστηκε με οχήματα, σύμφωνα με τον σερίφη της περιοχής.

Το αεροσκάφος της Prime Air, που εκτελούσε την πτήση 7598 από το Πουέρτο Ρίκο, βγήκε από τον διάδρομο περίπου στις 2 το μεσημέρι της Κυριακής, τοπική ώρα, και κατέληξε βορειοδυτικά του αερολιμένα.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες των Αρχών, το μεταγωγικό αεροσκάφος προσέκρουσε σε πολλά οχήματα μετά την έξοδό του από τον διάδρομο και στη συνέχεια εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Μεγάλες φλόγες

Περισσότεροι από 60 πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο, επιχειρώντας για την κατάσβεση της φωτιάς και την παροχή πρώτων βοηθειών σε όσους χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πυκνούς καπνούς και μεγάλες φλόγες να υψώνονται από το σημείο του δυστυχήματος. Το αεροσκάφος φέρεται να διέσχισε δρόμο πριν ακινητοποιηθεί, ενώ στην περιοχή βρίσκονταν αρκετά οχήματα και φορτηγά.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια του σοβαρού αεροπορικού δυστυχήματος.

Έκλεισε το αεροδρόμιο

Λίγο μετά το περιστατικό, το διεθνές αεροδρόμιο του Μαιάμι ανακοίνωσε το κλείσιμο όλων των διαδρόμων προσγείωσης και απογείωσης, καθώς και των δρόμων εντός της εγκατάστασης.

Σε εικόνες που καταγράφηκαν αργότερα από το σημείο, η πυρκαγιά φαινόταν να έχει τεθεί υπό έλεγχο, ενώ ισχυρές αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς και ασθενοφόρα, παρέμεναν στην περιοχή.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ οι πληροφορίες για τον ακριβή αριθμό και την ταυτότητα των θυμάτων αναμένονται να διευκρινιστούν επίσημα.