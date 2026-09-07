Γερμανία: Νίκη χωρίς αυτοδυναμία για το ακροδεξιό AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ – Προτείνει συνεργασία στο ηττημένο CDU

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Το ακροδεξιό AFD πέτυχε ιστορική νίκη στις εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ, αναδεικνυόμενo ως πρώτη δύναμη, με ποσοστό 44,5%. Παρόλα αυτά, το αποτέλεσμα δεν του εξασφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών. Έτσι, το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται πλέον, είναι αν και με ποιον τρόπο, θα μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση.

Ο επικεφαλής υποψήφιος του AFD, Ulrich Siegmund, δήλωσε μετά το αποτέλεσμα ότι θα «τείνει το χέρι» σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις, που είναι διατεθειμένες να συμβάλουν σε μια θεμελιώδη πολιτική αλλαγή στη Σαξονία-Άνχαλτ. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι υπάρχουν ορισμένες θέσεις της AFD,που δεν είναι διαπραγματεύσιμες.

Η ηγέτης της ακροδεξιάς στη χώρα, Alice Weidel, προχώρησε όμως ένα βήμα παραπέρα. Δήλωσε ότι το AFD, προτίθεται να συζητήσει με πιθανούς πολιτικούς εταίρους και όταν ρωτήθηκε συγκεκριμένα, με ποιο κόμμα θα μπορούσε να συνεργαστεί, απάντησε ότι σκέφτεται «φυσικά πρώτα και κύρια το CDU ή τμήματα του CDU».



Η δήλωση αυτή έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς το CDU, εξακολουθεί να απορρίπτει επίσημα οποιαδήποτε κυβερνητική συνεργασία με το AFD. Η γενική γραμματέας του CDU, Franziska Hoppermann, δήλωσε μετά τις εκλογές ότι το κόμμα της «δεν συνεργάζεται με εξτρεμιστές και κυρίως με ακροδεξιούς εξτρεμιστές». Επομένως, προς το παρόν δεν υπάρχει συμφωνία ή συνασπισμός μεταξύ CDU και AfD.

Η σημερινή εξέλιξη δείχνει, ωστόσο, ότι η ηγεσία του AFD, επιχειρεί να μετατρέψει την εκλογική της πρωτιά σε κυβερνητική προοπτική. Η Weidel ουσιαστικά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας, ακόμη και με το CDU ή με τμήματά του, εφόσον δεν υπάρξει απόλυτη πλειοψηφία του AFD.

Με άλλα λόγια, το AFD, δεν έχει σήμερα δεδομένη την αυτοδύναμη κυβέρνηση. Γι’ αυτό και η δήλωση της Weidel για το CDU, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα: δείχνει ότι, μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, η ηγεσία του κόμματος, εξετάζει πλέον ανοιχτά το ενδεχόμενο αναζήτησης κοινοβουλευτικών συμμάχων.

Εκλογικός θρίαμβος για το AfD και ιστορική πτώση των Χριστιανοδημοκρατών

Μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία του AFD, θα αποτελούσε την πρώτη ακροδεξιά κρατιδιακή διοίκηση στη Γερμανία από την εποχή του Ναζισμού, μια προοπτική που προκαλεί έντονο προβληματισμό στα συστημικά κόμματα, στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και στις μειονότητες.

Voting in the eastern German state of Saxony-Anhalt is under way in a closely watched election that could see the Alternative for Germany (AfD) become the first far-right party to take power at a state level since World War IIhttps://t.co/jswNphiHyR — RTÉ News (@rtenews) September 6, 2026



Σημειώνεται ότι το τοπικό παράρτημα του AFD, στη Σαξονία-Άνχαλτ έχει ταξινομηθεί επίσημα ως δεξιό ακραίο/αντισυνταγματικό από την εγχώρια υπηρεσία πληροφοριών της χώρας.

🇩🇪 AfD has made history in Saxony-Anhalt, surging to around 44% and coming within touching distance of an absolute majority. The CDU collapsed from 37% to about 18%. Now the only way to keep AfD out of government may be a stretched anti-AfD coalition of CDU, SPD, Greens and the… pic.twitter.com/i2lxMCifW2 — Europa.com (@europa) September 6, 2026

Στο στόχαστρο το Ισλάμ: Οι προγραμματικές εξαγγελίες και τα νομικά εμπόδια

Ακόμη κι αν δεν επιτύχει την αυτοδυναμία, το εύρος της νίκης του AFD, ενισχύει κατακόρυφα τη δυνατότητά του να επιβάλλει την ατζέντα του στον δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα γύρω από τη μετανάστευση, το άσυλο, την εγκληματικότητα και την εθνική ταυτότητα.

🇩🇪 Germany’s far-right AfD wins a landslide victory in a key regional election Sunday in the ex-communist east, taking at least 44 percent of the vote according to exit polls by two public broadcasters https://t.co/5Kgpubv51f pic.twitter.com/NbJ5g3VeEK — AFP News Agency (@AFP) September 6, 2026

Το κόμμα, που διακηρύσσει εδώ και καιρό ότι «το Ισλάμ δεν ανήκει στη Γερμανία», εξειδικεύει τη θέση αυτή στο τοπικό του πρόγραμμα, αναγράφοντας ότι «το Ισλάμ δεν ανήκει ούτε στη Γερμανία ούτε στη Σαξονία-Άνχαλτ». Αν και ισχυρίζεται ότι διαχωρίζει τους νομοταγείς Μουσουλμάνους από το «πολιτικό Ισλάμ», οι προτάσεις του στοχεύουν ευθέως την ορατή θρησκευτική ζωή.

Μεταξύ των μέτρων που προτείνει περιλαμβάνονται:

Η απαγόρευση του δημόσιου καλέσματος για προσευχή.

Αυστηροί περιορισμοί στην ανέγερση νέων τζαμιών.

Ο τερματισμός της ισλαμικής θρησκευτικής εκπαίδευσης στα σχολεία.

Η κατάργηση των πανεπιστημιακών εδρών ισλαμικής θεολογίας και η αντικατάστασή τους από μη ομολογιακές ισλαμικές σπουδές.

Δεδομένου ότι το γερμανικό Σύνταγμα, προστατεύει αυστηρά τη θρησκευτική ελευθερία, οι σχετικές προτάσεις θα βρουν μπροστά τους ισχυρά δικαστικά εμπόδια.

Ωστόσο, μια κρατιδιακή κυβέρνηση διατηρεί την εξουσία να επηρεάζει τις προτεραιότητες της αστυνομίας, των σχολείων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κονδυλίων ενσωμάτωσης.

«Επαναμετανάστευση» και η επόμενη μέρα για τις προσφυγικές κοινότητες

Για τις μουσουλμανικές, συριακές, παλαιστινιακές και λοιπές μεταναστευτικές κοινότητες, η πολιτική επικράτηση του AFD, ξεπερνά τα όρια μιας τοπικής κάλπης. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η συχνή χρήση του όρου «επαναμετανάστευση» (remigration).

🇩🇪🚨‼️ Current governing party CDU congratulates AfD on the election win! AfD is the strongest party by far. The only question now is whether they will govern with a majority or be blocked, as other parties gang up into one huge Frankenstein coalition, including Antifa. https://t.co/g7Mp8i2vtS pic.twitter.com/K4cqtH5e5v — Lord Bebo (@MyLordBebo) September 6, 2026

Ενώ τα στελέχη του AFD, ισχυρίζονται ότι ο όρος αφορά μόνο όσους δεν διαθέτουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής, οι επικριτές του κόμματος τονίζουν ότι η ασαφής αυτή ρητορική, ανοίγει τον δρόμο για μια ευρύτερη πολιτική εκτοπισμού, που στρέφεται ακόμα και κατά ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο που διαθέτουν γερμανική υπηκοότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, το AFD, προτείνει την ίδρυση μιας εξειδικευμένης «ομάδας κρούσης» για την επιτάχυνση των απελάσεων.

Πηγή: ARD / Tagesscha, The New Arab