Ούλριχ Ζίγκμουντ: Ποιος είναι ο ηγέτης του ακροδεξιού AfD στη Σαξονία – Γιατί θεωρείται ο πιο «επικίνδυνος άνθρωπος στη Γερμανία»

Στους δρόμους της Σαξονίας-Άνχαλτ, ο Ούλριχ Ζίγκμουντ, δεν θυμίζει σε τίποτα την παραδοσιακή εικόνα ενός σκληροπυρηνικού πολιτικού. Μετακινούμενος με ένα κλασικό μοτοποδήλατο Simson της ανατολικογερμανικής εποχής, χαμογελαστός σε δημόσιες συγκεντρώσεις και εξαιρετικά δραστήριος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο 35χρονος επικεφαλής της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) «καλλιεργεί» με προσοχή την εικόνα του «ανθρώπου της διπλανής πόρτας».

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο εγκεκριμένος Γερμανός αναλυτής, Dominik Müller, πίσω από αυτή τη λαϊκή και προσιτή αύρα, που του έχει εξασφαλίσει περισσότερους από μισό εκατομμύριο ακολούθους στο Instagram, κρύβεται η πιο συγκροτημένη και επικίνδυνη προσπάθεια της γερμανικής ακροδεξιάς να καταλάβει, για πρώτη φορά στην ιστορία της μεταπολεμικής Γερμανίας, την πρωθυπουργία ενός ομοσπονδιακού κρατιδίου.

Η στρατηγική της «κανονικοποίησης» και η απειλή για τους δημοκρατικούς θεσμούς

Η επικινδυνότητα του Ζίγκμουντ, δεν έγκειται μόνο στις ακραίες θέσεις που υποστηρίζει, αλλά στον τρόπο με τον οποίο καταφέρνει να τις διοχετεύει στον δημόσιο διάλογο χωρίς να προκαλεί ακαριαία κοινωνική αποστροφή. Πρόκειται για μια στρατηγική «κανονικοποίησης» του εξτρεμισμού, όπου οι ριζοσπαστικές προτάσεις ενδύονται τον μανδύα της κοινής λογικής.

Το πολιτικό πρόγραμμα της AfD, υπό την ηγεσία του περιλαμβάνει ένα επιθετικό «σχέδιο 100 ημερών» που στοχεύει στον πυρήνα των φιλελεύθερων θεσμών: από την κατάργηση των κρατικών συμβάσεων με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση και την περικοπή κονδυλίων για προγράμματα ενίσχυσης της δημοκρατίας, μέχρι την επιβολή υποχρεωτικής εργασίας σε αιτούντες άσυλο και την απαγόρευση της σύμβολικής παρουσίας των σημαιών του ουράνιου τόξου στα σχολεία.

Η προσπάθειά του να αποδομήσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους δικαίου συνιστά, κατά τους αναλυτές, μια ευθεία αμφισβήτηση του γερμανικού συνταγματικού πλαισίου.

Οι αποκαλύψεις του γερμανικού Τύπου και το εξώφυλλο-σοκ του Der Spiegel

Η ανησυχία για τη δράση και τις διασυνδέσεις του Ζίγκμουντ, έχει καταγραφεί με δραματικό τρόπο στα μεγαλύτερα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία έχουν αναδείξει το παρασκήνιο της πολιτικής του διαδρομής:

Σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα εξώφυλλά του, το κορυφαίο γερμανικό περιοδικό Der Spiegel εμφάνισε τη φωτογραφία του Ζίγκμουντ, συνοδευόμενη από τον τίτλο «Ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος στη Γερμανία».

Στο εκτενές ρεπορτάζ του, το Spiegel υπογραμμίζει ότι η μεγαλύτερη απειλή πηγάζει από τη διπλή του υπόσταση: ένα φωτογενές, επικοινωνιακά χαρισματικό προσωπείο που καθιστά τις ακραίες ιδέες ελκυστικές στη μεσαία τάξη, την ίδια στιγμή που ο ίδιος παραμένει οργανικό στέλεχος του σκληρού πυρήνα του κόμματος.

The mainstream media is the enemy CNN is labeling Ulrich Siegmund, Germany’s leading conservative political candidate as “far Right” and reporting Time Magazine labeling him “Germany’s most dangerous man” So while the mainstream media calls this man “The most dangerous man in… pic.twitter.com/RQphz0hjwN — Wall Street Apes (@WallStreetApes) September 6, 2026



Η ανεξάρτητη ερευνητική κολεκτίβα Correctiv, έφερε στο φως τη συμμετοχή του Ζίγκμουντ στη διαβόητη μυστική συνάντηση στο Πότσνταμ, όπου στελέχη της AfD συνδιαλέχθηκαν με ακροδεξιούς εξτρεμιστές για το πλάνο της λεγόμενης «επαναμετανάστευσης» (remigration).

Σύμφωνα με την έρευνα, ο Ζίγκμουντ δεν ήταν απλός παρατηρητής, αλλά τάχθηκε υπέρ της άσκησης πίεσης σε ξένες επιχειρήσεις και εστιατόρια, ώστε να καταστεί αφόρητο το κλίμα για τους μετανάστες. Επιπλέον, η Correctiv αποκάλυψε ότι η οπτικοακουστική παραγωγή της προεκλογικής του εκστρατείας έχει ανατεθεί στο «Filmkunstkollektiv», μια ομάδα που συνδέεται άμεσα με το εξτρεμιστικό Ταυτοτικό Κίνημα (Identitäre Bewegung).

Η εφημερίδα Die Zeit εστίασε στις ριζοσπαστικές προτάσεις του Ζίγκμουντ για την ενημέρωση, αναλύοντας τις συνέπειες που θα είχε η τυχόν πραγματοποίηση των απειλών του για καταγγελία των κρατικών συμβάσεων με τα δημόσια δίκτυα ARD και ZDF. Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι η αποδυνάμωση των ανεξάρτητων Μέσων Ενημέρωσης αποτελεί κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής του για τον έλεγχο της δημόσιας σφαίρας.

Η επίσημη σφραγίδα του εξτρεμισμού και οι σκιές διαφθοράς

Η επικινδυνότητα της πολιτικής ομάδας του Ζίγκμουντ δεν αποτελεί πλέον μόνο δημοσιογραφική εκτίμηση, αλλά και επίσημη διαπίστωση των κρατικών Αρχών. Η Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος (Verfassungsschutz) στη Σαξονία-Άνχαλτ έχει κατατάξει επισήμως το τοπικό παράρτημα της AfD ως «επιβεβαιωμένη ακροδεξιά εξτρεμιστική οργάνωση», κρίνοντας ότι οι επιδιώξεις της έρχονται σε ευθεία σύγκρουση με τη δημοκρατική τάξη.

Την ίδια στιγμή, οι αποκαλύψεις του δημόσιου δικτύου ZDF, για υποθέσεις οικογενειοκρατίας και νεποτισμού εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας του, με προσλήψεις συγγενών και συντρόφων κομματικών στελεχών μέσω κρατικών κονδυλίων, αποδεικνύουν ότι πίσω από το αντισυστημικό αφήγημα κρύβεται μια πλήρης προσαρμογή στις χειρότερες πρακτικές της πολιτικής νομής της εξουσίας.

Ο Ulrich Siegmund δεν εκπροσωπεί απλώς μια διαμαρτυρία, αλλά έναν καλά οργανωμένο μηχανισμό που επιδιώκει να μετασχηματίσει τη γερμανική δημοκρατία από τα μέσα.

Η πορεία στην πολιτική

Ο Ούλριχ Ζίγκμουντ (Ulrich Siegmund) γεννήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 1990 στο Χάβελμπεργκ της Γερμανίας. Ως έφηβος, πραγματοποίησε επαγγελματική κατάρτιση ως ειδικός στο Χονδρικό και Εξωτερικό Εμπόριο, πριν σπουδάσει Ψυχολογία Επιχειρήσεων και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Ευρωπαϊκό Εξ Αποστάσεως Πανεπιστήμιο (Europäische Fernhochschule) του Αμβούργου.

Έγινε μέλος του κόμματος AfD στα μέσα της δεκαετίας του 2010, ενώ το 2016 εκλέχθηκε μέλος του Κοινοβουλίου του Ομόσπονδου Κρατιδίου (Landtag). Το 2022, ο Όλιβερ Κίρχνερ (Oliver Kirchner), πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, πρότεινε να τεθούν και οι δύο μαζί επικεφαλής υποψήφιοι.

Λίγο αργότερα, ο Ζίγκμουντ, άρχισε να συμπροεδρεύει στην κοινοβουλευτική ομάδα μαζί με τον Κίρχνερ. Το 2025, κατά τη διάρκεια συνεδρίου του κρατιδιακού κόμματος στο Μαγδεβούργο, ο Ζίγκμουντ επιλέχθηκε από το AfD ως ο επικεφαλής υποψήφιος του κόμματος, συγκεντρώνοντας το 98,3% των ψήφων.

Ο Ζίγκμουντ είναι παντρεμένος με τη Γιούλια Ζίγκμουντ (Julia Siegmund) και έχει μία κόρη από προηγούμενη σχέση. Η οικογένεια κατοικεί στο Τανγκερμούντε (Tangermünde). Παρά το γεγονός ότι αποχώρησε από τη Γερμανική Καθολική Εκκλησία το 2017, ο Ζίγκμουντ έχει δηλώσει ότι εξακολουθεί να θεωρεί τον εαυτό του Καθολικό και ότι διατηρεί τις καθολικές αξίες «κοντά στην καρδιά του».

Στις 25 Νοεμβρίου 2023, ο Ζίγκμουντ συμμετείχε στη συνάντηση της ακροδεξιάς στο Πότσνταμ. Ο Ζίγκμουντ διατελούσε πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων έως τον Φεβρουάριο του 2024, όταν το Κοινοβούλιο, ψήφισε την απομάκρυνσή του από τη θέση αυτή λόγω της συμμετοχής του στη συνάντηση.