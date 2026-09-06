Ουκρανία: «Πολύ ουσιαστικές» οι συνομιλίες στο Κίεβο, λένε Γουίτκοφ, Κούσνερ και Ζελένσκι

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Οι πρώτες συνομιλίες στο Κίεβο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν «πολύ σημαντικές», δήλωσε σήμερα ο Στιβ Γουίτκοφ, ένας από τους δύο Αμερικανούς απεσταλμένους που κομίζουν μια πρόταση, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό της σύγκρουσης της Ουκρανίας με τη Ρωσία.

«Ελπίζουμε να συνεχίσουμε αυτό για όσο χρειαστεί», πρόσθεσε ο Γουίτκοφ.

Από την πλευρά του, ο Τζάρεντ Κούσνερ τόνισε πως «ας ελπίσουμε ότι αυτό το ταξίδι θα καταστήσει δυνατό να ανοίξουν νέοι δρόμοι για να προχωρήσουμε μπροστά. Νομίζω ότι μάθαμε πολλά από αυτό το ταξίδι», σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία που επισκέπτεται το Κίεβο προσβλέπει σε μεγαλύτερη πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρεντ Κούσνερ.

Σε κοινές δηλώσεις στους δημοσιογράφους μετά από τον πρώτο γύρο των συνομιλιών, ο δεύτερος απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι η αμερικανική ομάδα των απεσταλμένων «ενθαρρύνθηκε κατά πολύ», απ’ αυτό που περιγράφηκε ως μία «ουσιαστική, και σημαντική» συζήτηση.

Μια άλλη συνεδρίαση με συνομιλίες στις οποίες συμμετείχαν οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι, η ουκρανική αντιπροσωπεία και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι για την εθνική ασφάλεια πραγματοποιήθηκε επίσης. Οι Ευρωπαίοι σύμβουλοι ήταν αντίστοιχα ο Γερμανός Γκίντερ Ζάουτερ, ο Βρετανός Τζόναθαν Πάουελ και ο Γάλλος Εμανουέλ Μπον.

Μετά τις συζητήσεις αυτές, έχει προγραμματιστεί συνέντευξη Τύπου των Αμερικανών απεσταλμένων και του Ουκρανού προέδρου.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους πως «πιστεύω ότι καθεμιά από αυτές τις θεμελιώδεις συναντήσεις μας φέρνει πιο κοντά στην ειρήνη». «Ευχαριστούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες για την υποστήριξή τους και τον πρόεδρο Τραμπ που έδωσε στην αμερικανική αντιπροσωπεία την ευκαιρία να βρίσκεται εδώ», συμπλήρωσε.

Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη στην Ουκρανία του Γουίτκοφ, επιχειρηματία και στενού συνεργάτη του Τραμπ, και του Κούσνερ, γαμπρού του Αμερικανού προέδρου, από τότε που άρχισαν το έργο τους ως διαμεσολαβητές.