«Δολοφονία ή αυτοκτονία;»: Το ντοκιμαντέρ που αμφισβητεί την επίσημη εκδοχή για τον θάνατο του Τζέφρι Επστάιν

Επτά χρόνια μετά το μυστήριο του Metropolitan Correctional Center, νέα στοιχεία, ιατροδικαστικές αποκαλύψεις και μαρτυρίες σοκ από τα θύματα του έκπτωτου μεγιστάνα, φέρνουν ξανά στο φως το ερώτημα που διχάζει τις ΗΠΑ: Αυτοκτόνησε ή του έκλεισαν το στόμα;

Επτά χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Τζέφρι Επστάιν βρέθηκε νεκρός στο κελί του στη Νέα Υόρκη, κι όμως οι σκιές γύρω από τις συνθήκες του θανάτου του παραμένουν πιο πυκνές από ποτέ. Παρά την επίσημη ετυμηγορία των Αρχών, που έκανε λόγο για αυτοκτονία δια απαγχονισμού, μια σειρά από ανεξήγητες συμπτώσεις, τεχνικές «βλάβες» και σοβαρά ιατροδικαστικά ερωτήματα συνεχίζουν να τροφοδοτούν το μεγαλύτερο σύγχρονο πολιτικο-δικαστικό θρίλερ.

Σήμερα, ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ του ABC (σε παραγωγή της δημοσιογράφου Γκρέις Τόμπιν) που προβάλλεται στο HBO Max, φέρνει στο φως νέα στοιχεία και καταθέσεις-σοκ από πρόσωπα, που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή των γεγονότων.

«Ήθελε να πολεμήσει, όχι να πεθάνει»

Σύμφωνα με εκτενές δημοσίευμα της εφημερίδας «Daily Mail», ο Ντέιβιντ Σον, δικηγόρος του Επστάιν, μέχρι την τελευταία του πνοή, αποκαλύπτει μια εντελώς διαφορετική εικόνα για τις τελευταίες ημέρες του πελάτη του.

Αναφερόμενος σε ένα «περιστατικό» που είχε καταγραφεί νωρίτερα ως πρώτη απόπειρα αυτοκτονίας, ο Σον αποκαλύπτει:

«Αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Μου εκμυστηρεύτηκε ότι ο συγκάτοικός του τον ανάγκασε να βάλει το σχοινί στον λαιμό του για να δει την αντίδρασή του. Δεν τον κατήγγειλε στους φύλακες μόνο και μόνο επειδή φοβόταν για τη ζωή του. Ο Επστάιν ήταν δυσαρεστημένος στη φυλακή, αλλά απόλυτα αποφασισμένος να παλέψει στο δικαστήριο. Το να υποστηρίζει κανείς ότι αυτοκτόνησε μία ημέρα πριν δώσει τη μάχη της ζωής του, απλώς δεν βγάζει νόημα».

Η επίσημη εκδοχή καταρρέει περαιτέρω. αν αναλογιστεί κανείς τις απίστευτες «συμπτώσεις» της μοιραίας νύχτας: οι δύο φύλακες που όφειλαν να τον επιτηρούν ανά 30 λεπτά. αποκοιμήθηκαν για τρεις ώρες, ενώ οι κάμερες ασφαλείας έξω από το κελί του παρουσίασαν ταυτόχρονα «τεχνική βλάβη».

Τα τραύματα που δείχνουν εγκληματική ενέργεια

Καταλυτική είναι και η μαρτυρία του διακεκριμένου ιατροδικαστή Μάικλ Μπάντεν, ο οποίος ήταν παρών στη νεκροψία:

Η αύλακα του βρόχου: Στους αυτοκτονικούς απαγχονισμούς, το σημάδι σχηματίζεται ψηλά στον λαιμό με ανοδική τάση. Στον Επστάιν, η αύλακα ήταν οριζόντια.

Τα κατάγματα: Διαπιστώθηκαν τρία κατάγματα —δύο στον θυρεοειδή χόνδρο (μήλο του Αδάμ) και ένα στο υοειδές οστό.

Το ιατροδικαστικό πόρισμα: «Στα 50 χρόνια της καριέρας μου, δεν έχω ξαναδεί τέτοια ευρήματα σε αυτοκτονία. Πρόκειται για τραύματα συντριβής που παραπέμπουν ευθέως σε εγκληματικό στραγγαλισμό», υπογραμμίζει ο Μπάντεν.

Αποκαλύπτεται, μάλιστα, ότι η αρχική εκτίμηση της ιατροδικαστού Νέας Υόρκης ήταν «μη συμπερασματική», για να αλλάξει αιφνιδιαστικά σε «αυτοκτονία» λίγες ημέρες αργότερα από ανώτερό της.

Η κραυγή των θυμάτων και η πολιτική καταιγίδα

Πέρα από τις θεωρίες συνωμοσίας —που σύμφωνα με τον πολιτικό επιστήμονα Τζο Ουσίνσκι υιοθετούνται πλέον από τη μισή Αμερική, την πεποίθηση ότι ο Επστάιν δολοφονήθηκε συμμερίζονται και τα ίδια τα θύματά του.

Η Λίζα Φίλιπς και η Άσλεϊ Ρούμπραϊτ (η οποία έπεσε στα δίχτυα του όταν ήταν μόλις 15 ετών) καταθέτουν στο ντοκιμαντέρ τις σκοτεινές εμπειρίες τους, περιγράφοντας ένα οργανωμένο κύκλωμα σωματεμπορίας που κάλυπταν ισχυροί άνδρες της διεθνούς ελίτ.

«Πίστευε πάντα ότι θα γλίτωνε επειδή ήξερε πολλά. Κάποιοι φρόντισαν να μην μιλήσει ποτέ», δηλώνει η Φίλιπς.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση προκαλεί σεισμό στο Καπιτώλιο. Διακομματική ομάδα βουλευτών πιέζει για την πλήρη αποδέσμευση των «αρχείων Επστάιν». Παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, έχει δώσει στη δημοσιότητα 3,5 εκατομμύρια σελίδες, υπολογίζεται ότι τουλάχιστον άλλα 3 εκατομμύρια έγγραφα, παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, κρατώντας την κοινή γνώμη σε αναμονή για τις αληθινές αποκαλύψεις.

Οι σοβαρές κατηγορίες εναντίον του Επστάιν

Κατηγορήθηκε επίσημα από τις ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ, ότι διοικούσε ένα εκτεταμένο δίκτυο trafficking, μέσω του οποίου στρατολογούσε, εκμεταλλευόταν και κακοποιούσε σεξουαλικά ανήλικα κορίτσια (ακόμη και από την ηλικία των 14 ετών) στις πολυτελείς κατοικίες του στη Νέα Υόρκη, τη Φλόριντα και το ιδιωτικό του νησί στην Καραϊβική.

Η καταδίκη του 2008: Είχε συλληφθεί για πρώτη φορά στα μέσα της δεκαετίας του 2000 στη Φλόριντα. Μετά από μια αμφιλεγόμενη συμφωνία με τις εισαγγελικές αρχές, δήλωσε ένοχος για εξώθηση ανηλίκων στην πορνεία και εξέτισε ποινή φυλάκισης 13 μηνών

Συνελήφθη εκ νέου τον Ιούλιο του 2019, αντιμετωπίζοντας νέες, βαρύτατες ομοσπονδιακές κατηγορίες, για σεξουαλική εμπορία παιδιών. Η ποινική δίωξη εναντίον του «έληξε» πρόωρα, λόγω του θανάτου του (αυτοκτονία) στο κελί του τον Αύγουστο του 2019, πριν προλάβει να δικαστεί.

Πηγή: Daily Mail