Υπόθεση Επστάιν: «Είχαν εντολές να μας κάνουν να δείχνουμε μικρότερες» – Συγκλονιστικές καταγγελίες για κομμωτή των σταρ

Νέες σοβαρές καταγγελίες γύρω από το δίκτυο του Τζέφρι Επστάιν έρχονται στο φως, με επτά γυναίκες που δηλώνουν ότι υπήρξαν θύματα κακοποίησής του να στρέφονται δικαστικά κατά του διάσημου Γάλλου κομμωτή Φρεντερίκ Φεκκάι και ενός πρώην εργαζομένου του.

Σύμφωνα με αγωγή που κατατέθηκε αυτή την εβδομάδα στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης, οι ενάγουσες υποστηρίζουν ότι ο Φεκκάι και ο εργαζόμενός του, Πάτρικ Κουμπς, βοήθησαν επί χρόνια τον Επστάιν στη διακίνηση γυναικών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Καμία από τις γυναίκες δεν κατηγορεί τους δύο άνδρες για σεξουαλική επίθεση. Ο Φεκκάι απορρίπτει κατηγορηματικά τις καταγγελίες και δηλώνει ότι δεν γνώριζε ούτε συμμετείχε στις εγκληματικές δραστηριότητες του Επστάιν.

«Οι οδηγίες που πήρα ήταν άλλες»

Μία από τις γυναίκες που μίλησαν αποκλειστικά στο CNN περιέγραψε ένα περιστατικό του 2004, όταν ήταν 19 ετών και επίδοξη ηθοποιός. Όπως υποστηρίζει, ο Επστάιν τής είπε να επισκεφθεί το κομμωτήριο του Φεκκάι στο Μανχάταν, ενώ εκείνη επισκεπτόταν το σπίτι του στο Upper East Side για μία από τις λεγόμενες «συνεδρίες μασάζ».

Η 19χρονη είπε στον κομμωτή ότι ήθελε να κόψει τα μακριά μαλλιά της μέχρι τους ώμους. Εκείνος, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, αρνήθηκε λέγοντάς της:

«Δεν είναι αυτές οι οδηγίες που πήρα».

Αντί για το κούρεμα που είχε ζητήσει, της αραίωσε τα μαλλιά με ξυράφι και της έκανε αφέλειες. Η ίδια είπε ότι αναστατώθηκε τόσο πολύ ώστε απέφυγε να δει τον Επστάιν για αρκετές εβδομάδες. Όταν τελικά τον συνάντησε ξανά, εκείνος ενθουσιάστηκε με την εμφάνισή της και της είπε ότι ήταν «πολύ κοντά» σε αυτό που ήθελε.

Η γυναίκα διευκρίνισε ότι δεν θυμάται να έχει συναντήσει ποτέ προσωπικά τον Φεκκάι.

Η καταγγελία ότι τις έκαναν να φαίνονται μικρότερες

Η αγωγή προχωρά σε ακόμη βαρύτερο ισχυρισμό: υποστηρίζει ότι ο Φεκκάι περιποιούνταν τα θύματα με τρόπο ώστε να φαίνονται όσο το δυνατόν νεότερα, ακολουθώντας τις επιθυμίες του Επστάιν.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των εναγουσών, ο Επστάιν έδινε οδηγίες να βάφονται ξανθά τα μαλλιά θυμάτων και να διαμορφώνεται η εμφάνισή τους με τρόπο που να θυμίζει «κούκλες».

Μια δεύτερη γυναίκα που μίλησε στο CNN περιέγραψε παρόμοια εμπειρία. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν ήταν περίπου 20 ετών, βρισκόταν στο Σεν Τροπέ όταν, όπως υποστηρίζει, ο Έπσταϊν την πλησίασε μαζί με τον Φεκκάι και τον ρώτησε πώς θα μπορούσαν να την κάνουν να φαίνεται νεότερη.

Όταν επέστρεψε στη Νέα Υόρκη, στάλθηκε σε κορυφαίο κομμωτή του πολυτελούς σαλονιού του Φεκκάι στην 57η Οδό. Όπως υποστηρίζει, κανείς δεν τη ρώτησε πώς ήθελε τα μαλλιά της.

«Είχε οδηγίες και αυτό ήταν όλο», ανέφερε.

Εκπρόσωπος του Φεκκάι δήλωσε, πάντως, ότι ο κομμωτής δεν βρέθηκε ποτέ στο Σεν Τροπέ μαζί με τον Επστάιν.

Ο κομμωτής των διασήμων

Ο Φρεντερίκ Φεκκάι αποτελεί ένα από τα γνωστότερα ονόματα της διεθνούς βιομηχανίας ομορφιάς από τη δεκαετία του 1990. Γεννημένος στη Γαλλία, άνοιξε το πρώτο του κομμωτήριο στη Νέα Υόρκη μέσα στο πολυκατάστημα Bergdorf Goodman, ενώ μεταξύ των διάσημων πελατών που αναφέρει η ιστοσελίδα του βρίσκονται η Μέριλ Στριπ, η Ναόμι Κάμπελ και η Σάλμα Χάγιεκ. Υπήρξε επίσης κομμωτής της Χίλαρι Κλίντον.

Τα αρχεία Επστάιν που εξέτασε το CNN δείχνουν ότι ο καταδικασμένος χρηματιστής ξόδευε δεκάδες χιλιάδες δολάρια στα κομμωτήρια του Φεκκάι, τόσο για τον εαυτό του όσο και για φίλους και συνεργάτες του.

Οι σχέσεις τους φαίνεται ότι ξεπερνούσαν τις υπηρεσίες κομμωτηρίου. Τα αρχεία καταγράφουν συναντήσεις και επικοινωνίες μεταξύ των δύο, ακόμη και μετά την καταδίκη του Έπσταϊν το 2008 για αδίκημα που αφορούσε ανήλικη.

Σε email του 2019, μόλις λίγους μήνες πριν από τη σύλληψη του Επστάιν, βοηθός του ενημέρωνε δύο πρόσωπα ότι εκείνος είχε «ζητήσει» να τους κλειστούν ραντεβού για κούρεμα στο κομμωτήριο Φεκκάι.

Ο Φεκκάι αρνείται τα πάντα

Η πλευρά του διάσημου κομμωτή απορρίπτει συνολικά τις κατηγορίες.

«Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι ψευδείς. Ο κ. Φεκκάι δεν έχει κάνει τίποτα κακό», δήλωσε στο CNN ο εκπρόσωπός του Μαρκ Χερ.

Ο δικηγόρος του, Τζος Πέρι, υποστήριξε επίσης ότι ο Φεκκάι δεν γνώριζε, δεν συμμετείχε, δεν διευκόλυνε και δεν ενέκρινε την παράνομη δράση του Επστάιν.

Η υπόθεση αποκτά πρόσθετο βάρος καθώς πρώην βοηθός του Επστάιν, η Σάρα Κέλεν, είχε καταθέσει νωρίτερα μέσα στο 2026 στο Κογκρέσο ότι ο Φεκκάι τη σεξουαλικά κακοποίησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 στη Χονολουλού. Ο ίδιος έχει αρνηθεί και αυτή την καταγγελία, δηλώνοντας μέσω εκπροσώπου του ότι «ποτέ δεν κακοποίησε κανέναν».

Μέχρι σήμερα, πέρα από τον ίδιο τον Επστάιν, μόνο η Γκισλέιν Μάξγουελ έχει διωχθεί στις ΗΠΑ σε σχέση με τα εγκλήματά του, ενώ επιζήσασες συνεχίζουν να ζητούν από τις αμερικανικές αρχές να διερευνήσουν πρόσωπα που ενδέχεται να τον βοήθησαν.