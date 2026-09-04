Αυστραλία: 47χρονος κρατούσε μία 63χρονη σαν σκλάβα στο σπίτι του – Την άφηνε νηστική και την ανάγκαζε να κοιμάται στις σκάλες

Σε έξι χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε στην Αυστραλία ο 47χρονος Τσι Κιτ «Μαξ» Τσονγκ, ο οποίος κρίθηκε ένοχος ότι κρατούσε μια γυναίκα από την Ινδονησία σε καθεστώς δουλείας στο σπίτι της οικογένειάς του στη Μελβούρνη, στερώντας της φαγητό, ύπνο και ιατρική φροντίδα και υποχρεώνοντάς την να εργάζεται χωρίς αμοιβή.

Η γυναίκα, ηλικίας 63 ετών, είχε γνωρίσει τον Τσονγκ το 2015 στη Μαλαισία και, σύμφωνα με το δικαστήριο, είχε αναπτύξει μαζί του μια σχέση σχεδόν «μητέρας και γιου». Χρόνια αργότερα, όμως, ο άνδρας εκμεταλλεύτηκε την ευάλωτη θέση της και την ανάγκασε να εκτελεί οικιακές εργασίες στο σπίτι του στο Πόιντ Κουκ, στα δυτικά της Μελβούρνης.

Την χτυπούσε και της στερούσε το φαγητό

Ο Τσονγκ καταδικάστηκε για σκόπιμη κατοχή ανθρώπου ως δούλου και επίθεση. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, έλεγχε τις κινήσεις της γυναίκας, της στερούσε φαγητό και ύπνο, της αρνούνταν την κατάλληλη ιατρική φροντίδα και την τιμωρούσε όταν δεν εκτελούσε τις δουλειές όπως απαιτούσε, σύμφωνα με το αυστραλιανό ABC.

Το δικαστήριο άκουσε ακόμη ότι ο 47χρονος την κλωτσούσε στο πρόσωπο, την χτυπούσε για ασήμαντα λάθη και σε μία περίπτωση έσπρωξε το κεφάλι της μέσα από τοίχο. Αρχικά είχε κατηγορηθεί και ότι την είχε χτυπήσει με μεταλλικό σωλήνα ηλεκτρικής σκούπας, όμως η συγκεκριμένη κατηγορία αποσύρθηκε.

Σε τουλάχιστον μία περίπτωση, σύμφωνα με τον δικαστή, της είπε ότι μπορούσε να κοιμηθεί είτε στις σκάλες είτε στο γκαράζ.

Της ζητούσε χρήματα και την παρουσίαζε ως καλοπληρωμένη εργαζόμενη

Η γυναίκα είχε μετακομίσει ξανά στο σπίτι της οικογένειας στις αρχές του 2022 για να βοηθήσει μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, ο Τσονγκ φέρεται να της ζητούσε επανειλημμένα μεγάλα χρηματικά ποσά, με αποτέλεσμα εκείνη να δανείζεται από συγγενείς της στην Ινδονησία αλλά και από τον εργοδότη της.

Την ίδια ώρα, ο ίδιος έλεγε σε φίλους και γείτονες ότι της κατέβαλλε έως και 5.000 δολάρια Αυστραλίας τον μήνα, κάτι που, σύμφωνα με το δικαστήριο, δεν ήταν αλήθεια.

Η γυναίκα αναγκαζόταν μάλιστα να ζητά κράκερ και μικρές ποσότητες φαγητού από φιλανθρωπική οργάνωση επειδή μπορούσε να τα κρύβει ευκολότερα από τον Τσονγκ.

Βρέθηκε τραυματισμένη και υποσιτισμένη

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Οκτώβριο του 2022, όταν η γυναίκα κατάφερε να φύγει από το σπίτι και τελικά μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Οι γιατροί και οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ήταν υποσιτισμένη, με πρησμένο αυτί και πόδι, τραύμα στο πέλμα και μελανιές κοντά στο μάτι. Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες διαβίωσής της και στη συνέχεια συνέλαβε τον Τσονγκ.

«Την αντιμετώπιζες σαν ιδιοκτησία σου»

Ο δικαστής Μάικλ Κέιχιλ χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του 47χρονου «σκληρή και απάνθρωπη», τονίζοντας ότι η γυναίκα τον είχε αντιμετωπίσει σαν γιο της.

«Την αντιμετώπιζες ως σκλάβα, δηλαδή τη χρησιμοποιούσες σαν να ήταν ιδιοκτησία σου», του είπε κατά την επιβολή της ποινής.

Ο Τσονγκ καταδικάστηκε συνολικά σε έξι χρόνια φυλάκιση, με δικαίωμα αίτησης αποφυλάκισης υπό όρους μετά την έκτιση τεσσάρων ετών. Αναμένεται να μπορεί να ζητήσει αποφυλάκιση τον Μάιο του 2030 και πιθανότατα θα απελαθεί στη Μαλαισία μετά την ολοκλήρωση της ποινής του.

Η σύζυγός του, Άντζι Λιάου, είχε επίσης κατηγορηθεί για συνέργεια, αλλά αθωώθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης.

Η γυναίκα δεν έζησε για να δει την ετυμηγορία. Πέθανε από φυσικά αίτια το 2024, με τον θάνατό της να μην συνδέεται με τα αδικήματα για τα οποία καταδικάστηκε ο Τσονγκ.