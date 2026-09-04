Τραμπ προς Fed: «Μειώστε τα επιτόκια ή κόβω το εμπόριο» – Απειλεί χώρες με τις οποίες οι ΗΠΑ έχουν έλλειμμα

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Νέα πίεση στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) άσκησε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τα στελέχη της να φανούν «πατριώτες» και απειλώντας με διακοπή των εμπορικών συναλλαγών με χώρες έναντι των οποίων οι ΗΠΑ καταγράφουν εμπορικό έλλειμμα, εάν δεν μειωθούν τα επιτόκια.

«Μειώστε τα επιτόκια ή θα σταματήσω τις εμπορικές συναλλαγές με χώρες με τις οποίες έχουμε εμπορικό έλλειμμα», έγραψε με κεφαλαία γράμματα ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social.

«Γίνετε πατριώτες για αλλαγή», πρόσθεσε, κλιμακώνοντας την πίεση προς την κεντρική τράπεζα για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Η παρέμβαση μετά τα νέα στοιχεία για την απασχόληση

Η ανάρτηση του Τραμπ ήρθε λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των νέων επίσημων στοιχείων για την αμερικανική αγορά εργασίας.

Η ανεργία παρέμεινε τον Αύγουστο στο χαμηλό 4,1%, ενώ οι προσλήψεις ανέκαμψαν σημαντικά. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν 162.000 καθαρές νέες θέσεις εργασίας, αριθμός περίπου τριπλάσιος από τις προσδοκίες της αγοράς.

Τα ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση έρχονται την ώρα που ο Λευκός Οίκος πιέζει για χαμηλότερα επιτόκια, ενώ η Fed εξακολουθεί να εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι σε μια τέτοια κίνηση.

Ο Γουόρς ανησυχεί για τον πληθωρισμό

Ο νέος πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, είχε χαρακτηρίσει πριν από λίγες εβδομάδες το επίπεδο του πληθωρισμού στις ΗΠΑ «ανησυχητικό», σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Παράλληλα, είχε δηλώσει ότι «δύσκολα» θα μπορούσε να χαρακτηρίσει την υφιστάμενη νομισματική πολιτική «περιοριστική», μια τοποθέτηση που ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι η Fed ενδέχεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια και στην επόμενη συνεδρίασή της.

Η νέα παρέμβαση του Τραμπ ανεβάζει έτσι ακόμη περισσότερο τους τόνους απέναντι στην κεντρική τράπεζα, αυτή τη φορά συνδέοντας ευθέως την απαίτησή του για μείωση των επιτοκίων με την εμπορική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών.