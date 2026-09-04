Axios: Διπλωματικός πυρετός για την Ουκρανία – Γουίτκοφ και Κούσνερ σε Μόσχα και Κίεβο το Σαββατοκύριακο

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Στη Μόσχα και το Κίεβο μεταβαίνουν αυτό το Σαββατοκύριακο οι απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, για συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι με αντικείμενο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Axios, οι δύο απεσταλμένοι αναχωρούν την Παρασκευή, θα συναντηθούν το Σάββατο με τον Ρώσο πρόεδρο στο Κρεμλίνο και την Κυριακή αναμένεται να μεταβούν στο Κίεβο για συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη των Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Κίεβο μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Συνάντηση με τον Πούτιν στο Κρεμλίνο

Η νέα διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται δέκα ημέρες μετά την επίσκεψη του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Μόσχα, όπου συναντήθηκε με τους επικεφαλής των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών και ασφαλείας.

Ο Ράτκλιφ επιχείρησε να διαπιστώσει κατά πόσο οι επικεφαλής των ρωσικών υπηρεσιών θα μπορούσαν να πείσουν τον Πούτιν να κινηθεί προς τη διπλωματική οδό με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ συναντήθηκαν την Πέμπτη με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, προκειμένου να συζητήσουν το επικείμενο ταξίδι.

Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η επίσκεψη στο Κίεβο συζητείται εδώ και μήνες, ενώ τις τελευταίες ημέρες το ταξίδι ακυρώθηκε και επανήλθε αρκετές φορές, προτού οριστικοποιηθεί για αυτό το Σαββατοκύριακο.

Οι διαπραγματεύσεις είχαν «παγώσει»

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τη διαμεσολάβηση της κυβέρνησης Τραμπ, είχαν ανασταλεί στα μέσα Φεβρουαρίου μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Έκτοτε, Γουίτκοφ και Κούσνερ έχουν πραγματοποιήσει ξεχωριστές συνομιλίες με Ρώσους και Ουκρανούς διαπραγματευτές, χωρίς ωστόσο να έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος.

Ο προσωπάρχης του Ζελένσκι, Κίριλο Μπουντάνοφ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα σε ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ότι οι συνομιλίες με τη Ρωσία υπό αμερικανική διαμεσολάβηση θα μπορούσαν να επαναληφθούν μέσα στον Σεπτέμβριο.

Επιφυλακτικό το Κίεβο για τις προθέσεις του Πούτιν

Η ουκρανική πλευρά εμφανίζεται ιδιαίτερα δύσπιστη απέναντι στις προθέσεις του Ρώσου προέδρου.

Ουκρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι διαθέτουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Πούτιν σχεδιάζει μεγάλη κλιμάκωση του πολέμου, την ώρα που η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον ουκρανικών πόλεων, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου, όπου την Παρασκευή ρωσικό drone έπληξε τα κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), τραυματίζοντας τουλάχιστον εννέα ανθρώπους.

Ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Ζελένσκι, Πάβλο Παλίσα, δήλωσε την Παρασκευή ότι ο Πούτιν έχει δώσει εντολή στον ρωσικό στρατό να προετοιμάσει διάφορα επιχειρησιακά σενάρια για επίθεση στη βόρεια Ουκρανία, με το Κίεβο και το Τσερνίχιβ να συγκαταλέγονται στις βασικές περιοχές ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, ο Πούτιν έχει απορρίψει αρκετές προτάσεις της κυβέρνησης Τραμπ για τριμερή σύνοδο με τον Τραμπ και τον Ζελένσκι, η οποία θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για διπλωματική διέξοδο.

Ζελένσκι: «Είναι πολύ σημαντικό»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε τις επικείμενες συναντήσεις, τονίζοντας τη σημασία της ενεργού αμερικανικής εμπλοκής.

«Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό η Αμερική να παραμείνει ενεργά εμπλεκόμενη. Είμαστε έτοιμοι να συναντηθούμε μαζί τους στην Ουκρανία, με τον κατάλληλο και ουσιαστικό τρόπο», ανέφερε.