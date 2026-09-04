Κυριάκος Μητσοτάκης: Εγκαινίασε τη νέα Αιματολογική Κλινική στο «Παπανικολάου» – «Το πιο σύγχρονο Κέντρο στα Βαλκάνια»

Το νέο Αιματολογικό Κέντρο του Γενικού Νοσοκομείου «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη εγκαινίασε το απόγευμα της Παρασκευής (4/9) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη νέα μονάδα ως το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο στην Ελλάδα, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να συγκαταλέγεται στα πλέον σύγχρονα και στα Βαλκάνια.

«Όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, αλλά και ολόκληρη η πατρίδα μας αποκτά σήμερα το πιο σύγχρονο Αιματολογικό Κέντρο σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, ίσως και σε ολόκληρα τα Βαλκάνια», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την επίσκεψή του στις νέες εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυνατότητες που δημιουργεί η νέα υποδομή για την εφαρμογή σύγχρονων θεραπειών και τη στήριξη του επιστημονικού προσωπικού του νοσοκομείου.

«Νομίζω ότι δεν είναι ώρα για πολλά λόγια. Ίσως μεγαλύτερη αξία να έχουν τα λόγια των ασθενών, εκείνων που οραματίστηκαν αυτό το έργο. Η επιστήμη πραγματικά έχει κάνει θαύματα στο μέτωπο των γονιδιακών και των κυτταρικών προσωποποιημένων θεραπειών και χαίρομαι γιατί έχουμε τώρα τη δυνατότητα να μπορούμε να υποστηρίξουμε το εξαιρετικό επιστημονικό προσωπικό μας με ένα υπερσύγχρονο κτίριο, το οποίο διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες των Ελλήνων ασθενών. Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, που κατάφερε και τήρησε τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης, έτσι ώστε το κτίριο αυτό να μπορέσει να παραδοθεί εντός του Αυγούστου», ανέφερε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ακόμη ότι το επιστημονικό επίπεδο του κέντρου μπορεί να συγκριθεί με εκείνο αντίστοιχων μονάδων του εξωτερικού. «Θέλω να διευκρινίσω πως το κέντρο αυτό και το επιστημονικό δυναμικό που το στελεχώνει δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από οποιοδήποτε αντίστοιχο κέντρο στην Ευρώπη», σημείωσε.

Μητσοτάκης: «Η καλύτερη απάντηση» για τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε την κατασκευή του νέου κτιρίου με την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, επισημαίνοντας ότι η χρηματοδότηση κατευθύνεται, μεταξύ άλλων, σε δημόσιες υποδομές Υγείας.

«Νομίζω ότι το κτίριο αυτό είναι η καλύτερη απόδειξη και η καλύτερη απάντηση σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίνουν τα χρήματα, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Σε τέτοιες δημόσιες υποδομές Υγείας πηγαίνουν, προκειμένου οι ασθενείς μας να βρίσκουν τις καλύτερες δυνατές θεραπείες», τόνισε.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον κυβερνητικό σχεδιασμό για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

«Αυτή είναι η δέσμευση που έχουμε αναλάβει να παραδώσουμε: ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε και, βήμα βήμα, κινούμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση», ανέφερε.

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Έως 50% περισσότερες κυτταρικές θεραπείες

Με τη λειτουργία της νέας πτέρυγας εκτιμάται ότι ο αριθμός των κυτταρικών θεραπειών, οι οποίες εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες κακοήθειες του αίματος, όπως η λευχαιμία και το λέμφωμα, μπορεί να αυξηθεί κατά 30% έως 50%. Η αύξηση συνδέεται με τη μεγαλύτερη δυναμικότητα της μονάδας και τη διεύρυνση των θεραπευτικών ενδείξεων.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται επίσης η χορήγηση κυτταρικών θεραπειών σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων ευρωπαϊκών ενδείξεων.

Η ενίσχυση της δυναμικότητας εκτιμάται ότι θα διευρύνει την πρόσβαση σε ιδιαίτερα εξειδικευμένες θεραπείες για ασθενείς από τη Βόρεια Ελλάδα, την υπόλοιπη χώρα και την Κύπρο, περιορίζοντας την ανάγκη αναζήτησης θεραπείας σε άλλα κέντρα ή στο εξωτερικό.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον ερευνητικό ρόλο της νέας πτέρυγας. Η δημιουργία Βιοτράπεζας και ειδικού Εργαστηρίου Κλινικών Μελετών επιτρέπει την υποστήριξη ερευνητικών πρωτοκόλλων, τη συμμετοχή σε διεθνείς μελέτες και την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων στον ταχέως εξελισσόμενο τομέα των κυτταρικών και γονιδιακών θεραπειών.

Στόχος είναι το «Γ. Παπανικολάου» να λειτουργεί τόσο ως κέντρο εφαρμογής σύγχρονων θεραπειών όσο και ως μονάδα με ενεργή συμμετοχή στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων ιατρικών εφαρμογών.

Τι περιλαμβάνει η νέα πτέρυγα

Το νέο κτίριο έχει εμβαδόν άνω των 2.500 τετραγωνικών μέτρων και συγκεντρώνει το Εργαστήριο Μοριακής Αιματολογίας, τη Δημόσια Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος, τα Εργαστήρια Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας, Κυτταρογενετικής, Κυτταρομορφολογίας και Κυτταρομετρίας Ροής, καθώς και τη Βιοτράπεζα και τις υποδομές κλινικών μελετών.

Στις εγκαταστάσεις στεγάζεται επίσης η νέα Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων και Κυτταρικών Θεραπειών, η οποία διαθέτει 11 μονόκλινους θαλάμους απομόνωσης. Κάθε θάλαμος διαθέτει ιδιωτικό χώρο υγιεινής, ειδικό προθάλαμο και σύστημα θυρών INTERLOCK, με στόχο την ενισχυμένη προστασία των ανοσοκατεσταλμένων ασθενών.

Παράλληλα, η μεταφορά των εργαστηρίων στη νέα πτέρυγα αποσυμφορεί το όμορο κτίριο «ΣΤΟΡΓΗ» και καθιστά δυνατή την αναδιοργάνωσή του, τη βελτίωση της ημερήσιας νοσηλείας και την επέκταση του Εργαστηρίου Συλλογής και Επεξεργασίας Μοσχευμάτων.

Το νέο κτίριο έχει κατασκευαστεί με σύγχρονες προδιαγραφές, ενώ ο σχεδιασμός του συμβάλλει και στην εξοικονόμηση ενέργειας.