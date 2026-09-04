Θρίαμβος για τον Καραλή στις Βρυξέλλες – Κατέκτησε το πρώτο διαμάντι στην καριέρα του – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ακόμη μία χρυσή σελίδα στην καριέρα του, κατακτώντας το πρώτο Diamond League της καριέρας του στον τελικό των Βρυξελλών και στο «Memorial Van Damme».

Μετά την απρόοπτη απουσία του Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην προθέρμανση και αποφάσισε να μην αγωνιστεί, ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε τον ρόλο του φαβορί και τον επιβεβαίωσε με εμφατικό τρόπο. Παράλληλα, έγινε μόλις ο δεύτερος Έλληνας αθλητής που κατακτά το διαμάντι, μετά τον Μίλτο Τεντόγλου το 2022.

Ο «Μανόλο» μπήκε στον αγώνα χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες, περνώντας με την πρώτη προσπάθεια τα 5,52 μ. Στη συνέχεια άφησε τα 5,72 μ. και χρειάστηκε μόλις δύο άλματα για να ξεπεράσει τα 5,82 μ.

Η συνέχεια ήταν ακόμη καλύτερη, καθώς ο Καραλής κατάφερε να περάσει με την πρώτη τα 5,92 μ. και παρέμεινε μόνος στην κορυφή της κατάταξης. Την ίδια στιγμή, ο Μάρσαλ ολοκλήρωσε την προσπάθειά του με τρεις αποτυχημένες προσπάθειες, ενώ ο Γκούτορμσεν αποφάσισε να κρατήσει το τελευταίο του άλμα, επιχειρώντας να απαντήσει στα 6,02 μ.

Ο Νορβηγός δεν κατάφερε να περάσει το συγκεκριμένο ύψος και ολοκλήρωσε τον αγώνα στη δεύτερη θέση, αφήνοντας τον Καραλή μόνο στην κορυφή. Ο Έλληνας άλτης, από την πλευρά του, άφησε τα 6,02 μ. και συνέχισε τις προσπάθειές του με στόχο ακόμη υψηλότερη επίδοση, περνώντας τα 6,12 μ. με την τρίτη προσπάθεια.

Το πρώτο του διαμάντι είναι πλέον γεγονός για τον Καραλή, ο οποίος πρόσθεσε ακόμη μία σπουδαία διάκριση σε μια εντυπωσιακή πορεία που συνεχίζει να γράφει ιστορία.