Κύπελλο Ελλάδας: Δικαιώθηκε ο Αστέρας AKTOR στην Επιτροπή Εφέσεων, εκτός League Phase ο Λεβαδειακός – Στο CAS προσφεύγουν οι Βοιωτοί

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Ο Αστέρας AKTOR δικαιώθηκε από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ στην υπόθεση της αντικανονικής συμμετοχής του Μόουζες Ντέβιντ Κομπνάν και παίρνει τη θέση του Λεβαδειακού στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η Επιτροπή Εφέσεων έκανε δεκτή, κατά πλειοψηφία, την ένσταση της ομάδας της Τρίπολης, ανατρέποντας την πρωτόδικη απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ, η οποία είχε απορρίψει την προσφυγή των Αρκάδων.

Η υπόθεση αφορούσε τη συμμετοχή του Μόουζες Ντέβιντ Κομπνάν στην αναμέτρηση των δύο ομάδων στις 18 Αυγούστου 2026. Μετά την εξέταση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, ο αγώνας κατακυρώθηκε υπέρ του Αστέρα AKTOR με 3-0, ενώ στον Λεβαδειακό επιβλήθηκε χρηματική ποινή ύψους 8.000 ευρώ.

Ως αποτέλεσμα της απόφασης, ο Αστέρας AKTOR συμμετέχει πλέον στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ ο Λεβαδειακός μένει εκτός διοργάνωσης. Παράλληλα, οι ομάδες που είχαν κληρωθεί να αντιμετωπίσουν τους Βοιωτούς θα αγωνιστούν απέναντι στους Αρκάδες.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Εφέσεων

«Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ έλαβε την εξής απόφαση:

Δέχτηκε, κατά πλειοψηφία, την από 20-08-2026 ένσταση της εκκαλούσας Π.Α.Ε. με την επωνυμία ΑΓΣ Αστέρας Τρίπολης. Επέβαλε σε βάρος της καθ’ ης η ένσταση Π.Α.Ε. με την επωνυμία Α.Π.Ο. Λεβαδειακός τις ακόλουθες ποινές: α) απώλεια του αγώνα που διεξήχθη την 18-08-2026 μεταξύ των ομάδων των διαδίκων, με τέρματα 0-3 και β) χρηματική ποινή ύψους 8.000 ευρώ. Εξαφάνισε την εκκαλούμενη απόφαση, με αριθμό 538/2026, της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο.».

Το πρόγραμμα του Αστέρα AKTOR στο Κύπελλο

Αστέρας AKTOR – Άρης

Νίκη Βόλου – Αστέρας AKTOR

Αστέρας AKTOR – Κηφισιά

ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR

ΠΑΕ Λεβαδειακός: «Απόφαση-έκτρωμα, θα προσφύγουμε στο CAS»

Άμεση ήταν η αντίδραση του Λεβαδειακού. Με ανακοίνωσή τους, οι «πράσινοι» προαναγγέλλουν προσφυγή στο CAS κατά της απόφασης, την οποία χαρακτηρίζουν «έκτρωμα που προσβάλλει την κοινή λογική».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει:

«Απόφαση-έκτρωμα που προσβάλλει την κοινή λογική – προσφεύγουμε στο CAS!

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός πληροφορήθηκε την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, με την οποία, με ψήφους 2-1, ανατρέπεται η πρωτόδικη απόφαση που είχε δικαιώσει την ομάδα μας στην υπόθεση του αγώνα Κυπέλλου με τον Αστέρα Aktor. Μια απόφαση που αποτελεί πρωτοφανή και εξόφθαλμη διαστρέβλωση της ουσίας της υπόθεσης και δημιουργεί ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Λεβαδειακός αγωνίστηκε, επικράτησε με 2-0 του Αστέρα Aktor και πανηγύρισε μια απολύτως δίκαιη πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης. Στη συνέχεια, βρέθηκε να τιμωρείται για ένα μηχανογραφικό λάθος που δεν προκλήθηκε από την ΠΑΕ, αλλά από το ίδιο το σύστημα καταχώρισης της ΕΠΟ.

Και όμως, σε δεύτερο βαθμό, η επιτροπή, υπό την προεδρία της αναπληρώτριας προέδρου κ.Αγγελικής Μακρυγεώργου που καθόρισε και το αποτέλεσμα, με πλειοψηφία και όχι ομόφωνα, κάτι που είναι πρωτόγνωρο για τις αποφάσεις της συγκεκριμένης επιτροπής τα τελευταία χρόνια.

Η ιστορία αυτής της υπόθεσης δεν τελειώνει εδώ, καθώς είναι αυτονόητο ότι θα προσφύγουμε στο CAS».