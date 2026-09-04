Ροντινέι: Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα στους συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό με… «Πανσέληνο» – «Γράψαμε ιστορία»

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Τους συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό αποχαιρέτησε μέσω των social media ο Ροντινέι, ο οποίος ολοκλήρωσε την παρουσία του στην ομάδα του Πειραιά και θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σάντος.

Ο Βραζιλιάνος δημοσίευσε φωτογραφία μαζί με τους περισσότερους παίκτες των «ερυθρολεύκων». Στο φόντο της εικόνας διακρίνονται δύο φανέλες του, η ερυθρόλευκη και η λευκή, καθώς και μικρογραφίες των τροπαίων του Conference League, της Super League και του Κυπέλλου Ελλάδας.

«Σας ευχαριστώ, φίλοι μου, γράψαμε ιστορία»

Στο μήνυμα που συνόδευσε την ανάρτησή του, ο Ροντινέι αναφέρθηκε στον σεβασμό και στις φιλίες που δημιουργήθηκαν κατά την παρουσία του στον Ολυμπιακό, υπογραμμίζοντας όσα πέτυχε μαζί με τους συμπαίκτες του.

«Στο τέλος, αυτό που μένει είναι το εξής: σεβασμός και φιλία. Σας ευχαριστώ, φίλοι μου, γράψαμε ιστορία! Θα μου λείψετε όλοι πάρα πολύ. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Σας αγαπώ, παιδιά», έγραψε ο Βραζιλιάνος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rodinei De Almeida (@pretinhorodi_oficial)

Στην ανάρτησή του επισήμανε τους συμπαίκτες του που εμφανίζονται στη φωτογραφία, αλλά και τη Δέσποινα Βανδή.

Ο Ροντινέι δημοσίευσε την ίδια εικόνα και σε Instagram Story, συνοδεύοντάς την με το τραγούδι «Πανσέληνος» της Δέσποινας Βανδή, ένα από τα αγαπημένα του κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα.

Ο Βραζιλιάνος ολοκλήρωσε την πορεία του στον Ολυμπιακό έχοντας καταγράψει συνολικά 157 συμμετοχές, με 12 γκολ και 28 ασίστ, πριν ανοίξει το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του στη Σάντος.