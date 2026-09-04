Βικτόρια Χίσλοπ για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: «Σήμερα έχασα κάτι από την ελπίδα μου»

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«Σήμερα έχασα κάτι από την ελπίδα μου» τόνισε η Βικτόρια Χίσλοπ αναφερόμενη στην απόφαση του Βρετανικού Μουσείου να δανείσει δύο θραύσματα των Γλυπτών του Παρθενώνα στη Φανκφούρτη, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «πολύ προκλητική».

Η γνωστή συγγραφέας, μιλώντας στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή «Live Now», είπε πως «είναι έκπληξη για όλους μας. Δεν είχα ακούσει τίποτα πριν την σημερινή μέρα και τα νέα που διάβασα, είναι πολύ είναι πάρα πολύ προκλητική δράση. Δεν έχω πολλά λόγια, εκτός από λίγο σοκ, είναι η αλήθεια».

«Είχαμε καινούργια ευκαιρία»

Η συγγραφέας αναφέρθηκε και στις πρόσφατες δηλώσεις του νέου διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλιναν, σημειώνοντας ότι αρχικά είχε δημιουργηθεί η προσδοκία πως θα μπορούσε να υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση στο ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα.

«Είχαμε νέα ευκαιρία. Πιστεύαμε ότι θα κάνει το σωστό», σημείωσε, εκφράζοντας την απογοήτευσή της για τις τελευταίες εξελίξεις.

Όπως τόνισε, η απόφαση για τον δανεισμό των θραυσμάτων σε μουσείο της Γερμανίας δημιουργεί ένα νέο προηγούμενο, το οποίο θεωρεί ιδιαίτερα αρνητικό για την υπόθεση της επιστροφής των Γλυπτών στην Ελλάδα.

«Σχεδόν 70% των Βρετανών θέλουν την επιστροφή»

Η Βικτώρια Χίσλοπ στάθηκε ιδιαίτερα στη στάση της βρετανικής κοινής γνώμης, υποστηρίζοντας ότι η πλειονότητα των Βρετανών τάσσεται υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών στην Αθήνα.

«Από τότε που κάναμε έρευνα με το κοινό, με την αγγλική κοινωνία, σχεδόν το 70% λέει πως πρέπει να γυρίσουν τα Μάρμαρα στην Αθήνα», ανέφερε.

Η ίδια διερωτήθηκε γιατί η διοίκηση του Μουσείου δεν λαμβάνει υπόψη της αυτή τη στάση, αλλά και τη σημασία που έχει το ζήτημα για τις σχέσεις Ελλάδας και Βρετανίας.

«Δεν βλέπουν τη μεγαλύτερη εικόνα. Η Ελλάδα και η Βρετανία… Δεν ξέρω γιατί θα κάνουν κάτι τόσο όχι αγενές, αλλά είναι εναντίον της σκέψης μας», σημείωσε.

«Σήμερα έχασα κάτι από την ελπίδα μου»

Η συγγραφέας εξέφρασε, τέλος, την απογοήτευση της για τη νέα εξέλιξη, υπογραμμίζοντας ότι η πρακτική των δανεισμών σε διαφορετικές χώρες ενδέχεται να αποτελέσει πλέον μία νέα τακτική του Μουσείου.

Η ίδια είπε χαρακτηριστικά, «δεν ξέρω αν είμαι εντελώς απελπισμένη, αλλά σήμερα έχω χάσει κάτι από την ελπίδα μου».

Η συγγραφέας, η οποία έχει ταχθεί επανειλημμένα υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, εξέφρασε την ανησυχία της για τη στάση της νέας διοίκησης του Βρετανικού Μουσείου και για το ενδεχόμενο να συνεχιστούν ανάλογες κινήσεις.