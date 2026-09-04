«Arcade»: Ο Λευκός Οίκος λανσάρει βιντεοπαιχνίδια με θέμα… τις απελάσεις – Αντιδράσεις για το ψηφιακό «κυνήγι» μεταναστών

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Έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει προκαλέσει η νέα πρωτοβουλία του Λευκού Οίκου να μετατρέψει την αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, τις απελάσεις και την οικονομική ατζέντα της κυβέρνησης Τραμπ σε μια σειρά από ρετρό ηλεκτρονικά παιχνίδια.

Ψηφιακό «κυνηγητό» μεταναστών

Η διοίκηση Τραμπ λάνσαρε στην επίσημη ιστοσελίδα της την ενότητα «Arcade», η οποία περιλαμβάνει πέντε βιντεοπαιχνίδια χαμηλής ανάλυσης, εμπνευσμένα από κλασικούς τίτλους.



Το πλέον αμφιλεγόμενο παιχνίδι είναι το Rio Run, μια παραλλαγή του κλασικού παιχνιδιού Snake.

Σε αυτό, μια ψηφιακή εκδοχή του Τομ Χόμαν, του υπεύθυνου της κυβέρνησης για τα σύνορα, καταδιώκει μετανάστες, κατά μήκος ενός πλέγματος που αναπαριστά τον ποταμό Ρίο Γκράντε στα σύνορα με το Μεξικό.

Ένα δεύτερο παιχνίδι, το Build the Wall, δανείζεται τους μηχανισμούς του Tetris.

Αντί για την εξαφάνιση γραμμών, οι παίκτες στοιβάζουν τμήματα του συνοριακού τείχους, καθοδηγούμενοι από μια οδηγία εντός του παιχνιδιού που καλεί να «προστατεύσουν τα σύνορα από την ερχόμενη λαοθάλασσα».

JUST IN: White House launches a MAGA-themed online retro arcade, including a “Build the Wall” game & a Rio Run border patrol game. pic.twitter.com/blGcyFaSFt — Polymarket (@Polymarket) September 3, 2026

Σφοδρές αντιδράσεις

Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντέδρασαν έντονα στην κυκλοφορία των παιχνιδιών.

Η Αμέρικα Γκαρσία Γκρούαλ, συνδιευθύντρια της Frontera Federation στο Ιγκλ Πας του Τέξας, δήλωσε ότι τα παιχνίδια της προκάλεσαν ναυτία, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση «παίζει παιχνίδια με τις ζωές των ανθρώπων εδώ και χρόνια» και τώρα «έκανε βιντεοπαιχνίδι αυτό που κάνει».

Η ίδια συμπλήρωσε ότι οι εγκέφαλοι πίσω απ’ αυτό «έχουν χάσει την επαφή με το τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος και να νοιάζεσαι για τους άλλους».

Η Αδριάνα Χάσο, συντονίστρια προγράμματος στην οργάνωση AMIGOS San Diego Community που δραστηριοποιείται στα σύνορα, δήλωσε ότι τα παιχνίδια προδίδουν «έλλειψη σοβαρότητας» από την πλευρά της κυβέρνησης, σε μια περίοδο που άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους σε κέντρα κράτησης.

«Αυτό παρουσιάζει το ζήτημα σαν να είναι παιχνίδι, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι», σημείωσε.

Υγιεινή διατροφή, νομοθεσία και οικονομία

Τα υπόλοιπα τρία παιχνίδια κινούνται μακριά από το θέμα των συνόρων.

Supply Line : Μια συμπυκνωμένη εκδοχή του κλασικού Tapper, όπου οι παίκτες ταξινομούν τρόφιμα σε έναν κινούμενο διάδρομο, απορρίπτοντας όσα δεν πληρούν τα πρότυπα της εκστρατείας «Make America Healthy Again».

: Μια συμπυκνωμένη εκδοχή του κλασικού Tapper, όπου οι παίκτες σε έναν κινούμενο διάδρομο, απορρίπτοντας όσα δεν πληρούν τα πρότυπα της εκστρατείας «Make America Healthy Again». Flappy Bill : Μια σαφής παραλλαγή του Flappy Bird, όπου ένας αετός μεταφέρει ένα νομοσχέδιο πάνω από το National Mall της Ουάσινγκτον, αποφεύγοντας εμπόδια στη διαδρομή.

: Μια σαφής παραλλαγή του Flappy Bird, όπου ένας αετός μεταφέρει ένα πάνω από το National Mall της Ουάσινγκτον, αποφεύγοντας εμπόδια στη διαδρομή. Trump Savings Tycoon: Οι παίκτες μαζεύουν χρήματα που πέφτουν από τον ουρανό για να «γεμίσουν τους Λογαριασμούς Τραμπ των παιδιών τους». Πρόκειται για αναφορά στο αποταμιευτικό πρόγραμμα της κυβέρνησης, το οποίο καταθέτει 1.000 δολάρια σε έναν επενδυτικό λογαριασμό για τα παιδιά που γεννιούνται κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ (2025–2028).

Προώθηση στυλ Sega

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε το Arcade στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μια σειρά από κινούμενα σχέδια που σατιρίζουν τις οθόνες φορτώματος των κονσολών Xbox, PlayStation και Nintendo.

Σε ένα βίντεο, το παλιό λογότυπο της Sega μετατρέπεται σε «MAGA» -το σύνθημα του Τραμπ «Make America Great Again»-, ενώ ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου στο X δημοσίευσε με κεφαλαία γράμματα: «ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΝΑ ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ. Χτίστε το τείχος. Απελάστε. Γεμίστε έναν Λογαριασμό Τραμπ».

CAN’T STOP WINNING. 🎮 Build the wall. Deport. Fill a Trump Account. LIVE – PLAY NOW 📲 https://t.co/qIR69AxSnm pic.twitter.com/2nr2jG1ZRg — The White House (@WhiteHouse) September 3, 2026



Όταν κλήθηκε να σχολιάσει το λανσάρισμα, ο Λευκός Οίκος ανέφερε σε δήλωσή του προς το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ότι η κυβέρνηση είναι «απόλυτα εστιασμένη σε τρόπους καινοτομίας και αφήγησης των πολλών επιτευγμάτων του Προέδρου με τρόπο που να απηχεί σε κάθε Αμερικανό».

Πρόσθεσε επίσης ότι η ενότητα Arcade αποσκοπεί «στο να τονίσει περαιτέρω την αντίθεση ανάμεσα σε μια κουλτούρα διασκέδασης και νίκης και στο σκοτεινό σοσιαλιστικό όραμα που έχουν οι Δημοκρατικοί για την Αμερική».

Enter the arcade of winning. TRUMP ARCADE 🇺🇸 https://t.co/bCkNcniVno pic.twitter.com/0cVGugYpZL — The White House (@WhiteHouse) September 4, 2026



Το λανσάρισμα των παιχνιδιών πραγματοποιείται ενώ η κυβέρνηση Τραμπ κλιμακώνει το πρόγραμμα μαζικών συλλήψεων και απελάσεων παράτυπων μεταναστών, που αποτελεί κεντρικό πυλώνα της ατζέντας του Αμερικαού Προέδρου.

Παράλληλα, εντάσσεται σε μια ευρύτερη τακτική της ομάδας διαχείρισης των social media του Λευκού Οίκου, η οποία στο παρελθόν έχει επενδύσει πλάνα απελάσεων με ποπ μουσική και έχει δημοσιεύσει βίντεο τύπου ASMR με χειροπέδες, προκαλώντας επικρίσεις αλλά και νομικές απειλές από μουσικούς για χρήση των έργων τους χωρίς άδεια.