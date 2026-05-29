Λευκός Οίκος: Λάνσαρε την ιστοσελίδα «Aliens.gov» αλλά… δεν αφορά εξωγήινους – Το προκλητικό τρολάρισμα για τους μετανάστες

Ο Λευκός Οίκος προχώρησε την Πέμπτη στα αποκαλυπτήρια του «Aliens.gov», ενός νέου προκλητικού ιστότοπου, ο οποίος όμως εστιάζει στα δεδομένα συλλήψεων παράνομων μεταναστών και όχι στην αποκάλυψη αρχείων για UFO, όπως πολλοί πίστευαν.

Η ιστοσελίδα, η οποία τέθηκε σε λειτουργία την Πέμπτη, ανοίγει με ένα κυλιόμενο κείμενο που θυμίζει έντονα τους τίτλους Sci-Fi ταινιών, καθώς οι χρήστες κάνουν σκρολ, ενώ στο φόντο πέφτουν αστέρια.

Ο Λευκός Οίκος είχε προκαλέσει έντονη ίντριγκα και περιέργεια τον Μάρτιο, όταν κατοχύρωσε αθόρυβα τα ονόματα χώρου (domains) Alien.gov και Aliens.gov — με ορισμένους να υποψιάζονται τότε ότι η κίνηση αυτή θα μπορούσε να σχετίζεται με την πίεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη δημοσιοποίηση εγγράφων που αφορούν τα UFO και την εξωγήινη ζωή.

Μάλιστα, η κυβέρνηση προανήγγειλε το λανσάρισμα της ιστοσελίδας στην πλατφόρμα X το απόγευμα της Πέμπτης, με ένα βίντεο διάρκειας 14 δευτερολέπτων που έδειχνε έναν προβολέα να σαρώνει ένα χωράφι, όπου η λέξη «Loading» ήταν αποτυπωμένη σαν ένα από εκείνα τα μυστηριώδη γεωμετρικά σημάδια που κατά καιρούς εμφανίζονται και αποδίδονται σε εξωγήινη δραστηριότητα.

«Περπατούν ανάμεσά μας»

«Περπατούν ανάμεσά μας», γράφει το βασικό banner στην κορυφή της ιστοσελίδας, η οποία είναι σχεδιασμένη σε στυλ χάκερ και προφανώς εκμεταλλεύεται την πρόσφατη υστερία γύρω από τα UFO.

Το κείμενο, που εμφανίζεται αργά από κάτω, αναφέρει: «Για 60 χρόνια, η κυβέρνηση των ΗΠΑ κρατούσε ένα καλά φυλαγμένο μυστικό. Εξωγήινοι/Ξένοι (Aliens) περπατούν ανάμεσά μας, ζουν στις γειτονιές μας και αλληλεπιδρούν μαζί μας στην καθημερινή μας ζωή».

«Έχουν ψωνίσει στα ίδια καταστήματα, έχουν παρακολουθήσει τα ίδια μαθήματα με τα παιδιά μας και έζησαν μια φαινομενικά φυσιολογική ανθρώπινη ύπαρξη. Με μία εξαίρεση — δεν ανήκουν εδώ», συνεχίζει το κείμενο.

Η ιστοσελίδα κατηγορεί ευθέως «αμέτρητους προέδρους, βουλευτές και ανώτατους αξιωματούχους» ότι συγκαλύπτουν αυτή την «εισβολή».

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ πιστώνεται ως ο «ένας άνθρωπος [που] είχε επιτέλους το κουράγιο να πει την αλήθεια».

«Ο Πρόεδρος Τραμπ ήταν ο πρώτος που κατήγγειλε τον πραγματικό κίνδυνο που συνιστούν οι Ξένοι/Εξωγήινοι (Aliens) για κάθε αμερικανική οικογένεια, κάθε κοινότητα και το μέλλον του έθνους μας», σημειώνεται στον ιστότοπο.

«Η αλήθεια δεν είναι πλέον εκεί έξω. Είναι ακριβώς εδώ. Αυτή τη στιγμή».

Χάρτης της ICE και καταγγελίες για «ύποπτους αλλοδαπούς»

Κάτω από το εισαγωγικό κείμενο υπάρχει ένας ζωντανός ψηφιακός μετρητής που καταγράφει τις «συναντήσεις» (encounters) των ομοσπονδιακών αρχών επιβολής του νόμου με παράνομους μετανάστες.

Το πρωί της Παρασκεύης (ώρα Ελλάδας), ο αριθμός αυτός βρισκόταν ήδη στα 3,1 εκατομμύρια και η καταμέτρηση συνεχίζεται.

Η ιστοσελίδα δεν διευκρινίζει το ακριβές χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο σημειώθηκαν αυτές οι «συναντήσεις».

Ωστόσο, ο αριθμός φαίνεται να ταυτίζεται με μια έκθεση των Ρεπουμπλικάνων της Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας του Σεπτεμβρίου 2024, σχετικά με τον αριθμό των πανεθνικών συναντήσεων που καταγράφηκαν κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Κάτω από τον μετρητή, υπάρχει ένας θερμικός χάρτης των ΗΠΑ, ο οποίος παρακολουθεί τις «συλλήψεις αλλοδαπών» (alien arrests) και περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία που έχουν αντληθεί από τα δεδομένα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Οι χρήστες μπορούν να κάνουν ζουμ και να πραγματοποιήσουν αναζήτηση σε συγκεκριμένες πόλεις και πολιτείες για να αποκτήσουν μια καλύτερη εικόνα για τους μετανάστες που συλλαμβάνονται.

Ο χάρτης αναδεικνύει:

Το συνολικό αριθμό των συλλήψεων στην εκάστοτε περιοχή,

Τις ακριβείς ημερομηνίες των συλλήψεων,

Τις χώρες καταγωγής των κρατουμένων,

Τις ποινικές κατηγορίες που τους βαρύνουν ή τις εικαζόμενες διασυνδέσεις τους με συμμορίες, υπό τη διακυβέρνηση Τραμπ.

Επιπλέον, ένας μεγάλος κόκκινος σύνδεσμος στο κάτω μέρος της σελίδας οδηγεί στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής πληροφοριών της ICE, προτρέποντας τους πολίτες να «αναφέρουν ύποπτους αλλοδαπούς» (suspicious aliens).

Οι μαζικές απελάσεις

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, στο οποίο υπάγονται η ICE και η Υπηρεσία Προστασίας Συνόρων και Τελωνείων (CBP), έχει κινηθεί επιθετικά προκειμένου να υλοποιήσει την προεκλογική υπόσχεση του Τραμπ για τη μαζική απέλαση εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν παράνομα στη χώρα.

Οι κλιμακούμενες και σκληρές τακτικές των αξιωματικών που συμμετέχουν σε αυτές τις επιχειρήσεις επιβολής του νόμου, όπως στη Μινεσότα, έχουν βρεθεί στο μικροσκόπιο έντονης κριτικής.