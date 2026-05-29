Θεσσαλονίκη: Μία σύλληψη για τη δολοφονία άνδρα που είχε εντοπιστεί τεμαχισμένος στη θάλασσα το 2022 – Πώς εξιχνιάστηκε το έγκλημα

Η δολοφονία ενός αλλοδαπού άνδρα, η σορός του οποίου είχε εντοπιστεί τεμαχισμένη στη θάλασσα, στη Θεσσαλονίκη, τον Ιούνιο του 2022, εξιχνιάστηκε από την Ελληνική Αστυνομία.

Έπειτα από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος και το Λιμενικό Σώμα, καθώς και μέσω αξιοποίησης ιατροδικαστικών ευρημάτων, μαρτυρικών καταθέσεων, βιντεοληπτικού υλικού, στοιχείων τηλεφωνικών επικοινωνιών και λοιπών ειδικών ανακριτικών πράξεων, ταυτοποιήθηκαν ως φερόμενοι δράστες 4 ομοεθνείς του θύματος.

Ο ένας εξ αυτών συνελήφθη την Τετάρτη (27/5) στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι υπόλοιποι φέρεται να διέφυγαν εκτός Ελλάδας, μετά την τέλεση της ανθρωποκτονίας.

Το θύμα είχε στοχοποιηθεί το 2020

Όπως προέκυψε από την κατάλληλη αξιοποίηση των προανακριτικών δεδομένων που συγκεντρώθηκαν, το θύμα είχε στοχοποιηθεί το 2020 από ομοεθνή του για προσωπική υπόθεση, δεχόμενο αρχικά διαδοχικές καταγγελίες σε βάρος του για τέλεση αδικημάτων καθώς και επίθεση από τον ομοεθνή του και ακόμη 5 άτομα.

Ως αποτέλεσμα το θύμα έφυγε από τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο όταν τον Ιούνιο του 2022 επέστρεψε, απήχθη από τους κατηγορούμενους, οι οποίοι τον μετέφεραν στην περιοχή όπου διέπραξαν την ανθρωποκτονία. Ακολούθως, με σκοπό την απόκρυψη του εγκλήματος, αφαίρεσαν μικρή βάρκα από το σημείο και έριξαν τη σορό στη θάλασσα με τη χρήση βαριδίων.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, διακριβώθηκε και εξιχνιάστηκε υπόθεση αρπαγής άλλου ομοεθνούς του θύματος, η οποία τελέστηκε το 2020 από 3 από τα εμπλεκόμενα άτομα και συνδέεται άμεσα με την ανθρωποκτονία.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία και επαγγελματικό χώρο του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης, 7 μαχαίρια και αναδιπλούμενος σουγιάς, λόγος για τον οποίο σε βάρος του σχηματίστηκε αυτοτελής δικογραφία για παράνομη οπλοκατοχή και πλαστογραφία πιστοποιητικών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή.