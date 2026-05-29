Αλέξης Τσίπρας: «Τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των Πανελληνίων» – Το μήνυμά του στους υποψηφίους

  • Ο Αλέξης Τσίπρας ευχήθηκε «καλή επιτυχία» στους υποψηφίους των Πανελληνίων Εξετάσεων, με αφορμή την έναρξή τους.
  • Στην ανάρτησή του τόνισε ότι «τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των πανελλαδικών».
  • Ο πρώην πρωθυπουργός επισήμανε πως οι εξετάσεις είναι «μια μόνο από τις πολλές μάχες που θα αντιμετωπίσετε στη ζωή που είναι όλη μπροστά σας».

Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις κάνουν πρεμιέρα σήμερα (29/5) και ο Αλέξης Τσίπρας έκανε ανάρτηση στα social media για να ευχηθεί στους υποψηφίους «καλή επιτυχία».

Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των πανελλαδικών».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

«Σήμερα που ξεκινούν οι Πανελλαδικές θα ήθελα να ευχηθώ σε κάθε ένα από τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτές, καλή επιτυχία.

Ίσως να ακούγεται κλισέ και μια ακόμα ευχή που συνηθίζουμε να λέμε εθιμοτυπικά εμείς οι «μεγαλύτεροι», ωστόσο ακόμη κι εμείς περάσαμε από αυτή δοκιμασία και ανεξάρτητα από το πώς γράψαμε, θυμόμαστε πόσο δύσκολες και αγχωτικές είναι αυτές οι μέρες.

Ένα άλλο κλισέ, λέει πως ανεξάρτητα από το πώς θα γράψετε, είναι μια μόνο από τις πολλές μάχες που θα αντιμετωπίσετε στη ζωή που είναι όλη μπροστά σας.

Αυτό το κλισέ ισχύει ακόμη περισσότερο.

Άλλωστε τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των Πανελλαδικών».

