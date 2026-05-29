Ευρώπη: Καύσωνας με θερμοκρασίες ρεκόρ – ΟΗΕ και ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου

Ο καύσωνας που σαρώνει την Ευρώπη έφερε ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες από την αρχή της εβδομάδας, ιδιαίτερα στη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία.

Το κύμα καύσωνα που πλήττει αυτή τη στιγμή τη Δυτική Ευρώπη αποτελεί μια «βάναυση υπενθύμιση» των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, δήλωσε την Τετάρτη ο επικεφαλής του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, τονίζοντας την ανάγκη επιτάχυνσης της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια.

«Αυτό το τελευταίο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη αποτελεί μια έντονη υπενθύμιση των κλιμακούμενων συνεπειών της κλιματικής κρίσης, τόσο της ανθρώπινης όσο και της οικονομικής. Ο κύριος ένοχος είναι η εξάρτηση του κόσμου από την καύση άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και από την αποψίλωση των δασών», δήλωσε ο Simon Stiell σε δήλωσή του στο AFP.

Η κλιματική αλλαγή αυξάνει την πιθανότητα επανάληψης αυτού του είδους φαινομένων στο μέλλον, εξηγεί ο Adrien Thomas, μετεωρολόγος της La Chaîne Météo, προσθέτοντας ότι «αυτά τα επεισόδια θα μπορούσαν να γίνουν πιο συχνά και να συμβούν νωρίτερα μέσα στο έτος».

Το Ηνωμένο Βασίλειο έσπασε νέο ρεκόρ για την πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ τον Μάιο την Τρίτη. «Δύο ρεκόρ καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Στο Λονδίνο, η θερμοκρασία έφτασε τους 35,1°C, σημειώνοντας νέο εθνικό ρεκόρ για τον Μάιο. Ένα άλλο ρεκόρ παρατηρήθηκε επίσης στο Κάμπορν, όπου η ελάχιστη θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από τους 21,4°C, ένα πρωτοφανές επίπεδο για μια νύχτα του Μαΐου στο Ηνωμένο Βασίλειο», εξηγεί ο Adrien Thomas.

Θερμοκρασίες ρεκόρ στη Γαλλία

Η θερμοκρασία έφτασε τους 37,8°C στην Ανγκουλέμ-Λα Κουρόν (Σαρέντ) την Πέμπτη, σπάζοντας το ρεκόρ για την υψηλότερη θερμοκρασία τον Μάιο στη Γαλλία, σύμφωνα με στοιχεία της Météo-France που δόθηκαν στο AFP. Η θερμοκρασία έφτασε επίσης τους 37,6°C στη Ναρμπόν (Οντ) και τους 37,4°C στο Περπινιάν (Πυρηναία-Οριεντάλ) την Πέμπτη, ξεπερνώντας το προηγούμενο εθνικό μηνιαίο ρεκόρ των 37°C που είχε καταγραφεί στο Σολακάρο της Κορσικής.

Η Météo-France κατέγραψε επίσης πολλά τοπικά ρεκόρ στους μετεωρολογικούς σταθμούς της, ιδιαίτερα σε μεγάλο μέρος της δυτικής Γαλλίας, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 36,1°C στη Νιόρ (Deux-Sèvres), τους 36°C στο Μπερζεράκ (Dordogne) και τους 35,7°C στο Μον-ντε-Μαρσάν (Landes). «Στο Παρίσι, καταγράψαμε 33°C αυτή την Πέμπτη στις 5 μ.μ. », σημείωσε η δημόσια μετεωρολογική υπηρεσία, προσθέτοντας ότι «μια σειρά οκτώ συνεχόμενων ημερών πάνω από τους 30°C είναι πρωτοφανής τον Μάιο» για την πρωτεύουσα.

Η εθνική μέση θερμοκρασία, η οποία μετρά τη μέση θερμοκρασία σε όλη τη χώρα, έφτασε τους 24,7°C, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν αργά το απόγευμα της Πέμπτης. Αυτό είναι χαμηλότερο από το νέο ρεκόρ των 24,9°C που σημειώθηκε την Τρίτη.

Η Πορτογαλία έσπασε ρεκόρ ζέστης για τον μήνα Μάιο την Τετάρτη

Η Πορτογαλία κατέγραψε νέο ρεκόρ ζέστης για τον μήνα Μάιο, με μέγιστη θερμοκρασία 40,3°C να καταγράφεται την Τετάρτη στη Μόρα, στο κέντρο της χώρας, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, διευκρινίζοντας ότι το προηγούμενο ρεκόρ, των 40°C, χρονολογείται από τον Μάιο του 2001.

Τα κύματα καύσωνα θα μπορούσαν να είναι δαπανηρά για την ευρωπαϊκή οικονομία, σύμφωνα με μελέτη

Εξασθένηση της ανάπτυξης και μείωση των φορολογικών εσόδων: τα κύματα καύσωνα, όπως αυτό που πλήττει σήμερα περιοχές της Ευρώπης, κινδυνεύουν να κοστίσουν ακριβά στις ευρωπαϊκές οικονομίες και τα οικονομικά τους, σύμφωνα με μελέτη της Allianz Trade που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

«Τα ακραία κύματα καύσωνα εμφανίζονται ως διαρθρωτικός οικονομικός κίνδυνος, στον οποίο είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη η Ευρώπη», σημειώνει η θυγατρική της γερμανικής ασφαλιστικής εταιρείας Allianz, η οποία ειδικεύεται στην ασφάλιση πιστώσεων.

Η οικονομική ανάπτυξη στις χώρες που είναι πιο εκτεθειμένες θα μπορούσε να μειωθεί κατά 5% έως 7% συνολικά κατά την περίοδο 2026-2030, σύμφωνα με εκτιμήσεις που βασίζονται στην αναπαραγωγή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου των πέντε θερμότερων ετών που παρατηρήθηκαν μεταξύ 2014 και 2024.

Αυτές οι σωρευτικές απώλειες θα έφταναν τα 240 δισεκατομμύρια δολάρια στη Γαλλία, τα 147 δισεκατομμύρια δολάρια στην Ιταλία, τα 131 δισεκατομμύρια δολάρια στη Γερμανία και τα 120 δισεκατομμύρια δολάρια στην Ισπανία.

Η μελέτη σημειώνει ότι τα κύματα καύσωνα έχουν επταπλασιαστεί από τη δεκαετία του 1980 και ο μέσος αριθμός θανάτων ανά επεισόδιο έχει πενταπλασιαστεί.

Σύμφωνα με την επιστημονική μελέτη, η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα καθιστά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι καύσωνες, οι ξηρασίες και οι πλημμύρες, πιο έντονα.

Η Allianz Trade προσδιορίζει «ένα κρίσιμο όριο» περίπου 30°C, πέρα ​​από το οποίο οι απώλειες παραγωγικότητας εντείνονται ραγδαία.

Ιταλία: Πέντε πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Ρώμης, τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό

Το ιταλικό Υπουργείο Υγείας έθεσε την Πέμπτη σε κόκκινο συναγερμό τις βόρειες πόλεις Φλωρεντία, Μπολόνια, Τορίνο και Μπρέσια, καθώς και τη Ρώμη.

Οι θερμοκρασίες, ασυνήθιστες για τα τέλη Μαΐου, αναμένεται να φτάσουν τους 31°C στο Τορίνο, μια αλπική πόλη στη βόρεια Ιταλία, τους 32°C στη Φλωρεντία και την Μπρέσια – μια πόλη που βρίσκεται ανατολικά του Μιλάνου -, τους 33°C στην Μπολόνια (για μια αντιληπτή θερμοκρασία 35°C) ή ακόμα και τους 31°C στη Ρώμη, την ιταλική πρωτεύουσα που βρίσκεται στο νοτιοκεντρικό τμήμα της χερσονήσου.

Το Επίπεδο 3 υποδεικνύει «κατάσταση έκτακτης ανάγκης (κύμα καύσωνα) που είναι πιθανό να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία υγιών και δραστήριων ατόμων και όχι μόνο σε ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως οι ηλικιωμένοι, τα πολύ μικρά παιδιά και τα άτομα με χρόνιες ασθένειες », εξηγεί το Υπουργείο Υγείας.

Αυτό το μέγιστο επίπεδο συναγερμού ενεργοποιείται όταν οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες επιμένουν για τρεις συνεχόμενες ημέρες ή περισσότερο.

Από τις 25 Μαΐου, το ιταλικό Υπουργείο Υγείας δημοσιεύει ένα καθημερινό δελτίο για τους καύσωνες, αξιολογώντας την κατάσταση σε 27 ιταλικές πόλεις με προβλέψεις για 24ωρο, 48ωρο και 72ωρο.

«Κάνει πάρα πολύ ζέστη. Ιδρώνουμε πολύ. Πίνουμε πολύ νερό για να δροσιστούμε. Και μένουμε στη σκιά όποτε μπορούμε. Και καπέλα. Ένα καπέλο είναι απαραίτητο!» , δήλωσαν στο AFP-TV η Νανά Μαρτίνεθ Γκαρσία και η Μαρία Άντζελες Μελίνας Τέλλο, δύο Ισπανίδες τουρίστριες.