Λαμία: Ελεύθερος με όρους ο 26χρονος που πήγε να χτυπήσει αστυνομικό με το αυτοκίνητο

Με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ελεύθεροι ο 26χρονος και η 25χρονη, που είχαν συλληφθεί έπειτα από κινηματογραφική καταδίωξη στη Λαμία και αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη οδήγηση και διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την απόφαση των δικαστικών αρχών, στον 26χρονο οδηγό επιβλήθηκε η υποχρέωση να εμφανίζεται κάθε εβδομάδα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής κατοικίας του, ενώ η 25χρονη συνοδηγός θα πρέπει να δίνει το «παρών» μία φορά τον μήνα.

Το νεαρό ζευγάρι είχε συλληφθεί το μεσημέρι της Τετάρτης 27 Μαΐου 2026, μετά από έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.

Σε βάρος τους ασκήθηκαν διώξεις για:

• απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση,

• επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους,

• διακίνηση ναρκωτικών κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης, Δημήτριος Κρούπης και Αργυρώ Καραφέρη, απέφυγαν να κάνουν δηλώσεις λόγω της εξέλιξης της δικονομικής διαδικασίας.

Τι υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι

Κατά πληροφορίες, ο 26χρονος αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να τραυματίσει αστυνομικό, υποστηρίζοντας πως τόσο ο ίδιος όσο και η 25χρονη, πανικοβλήθηκαν όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών και προσπάθησαν να διαφύγουν.

Παράλληλα, οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών, ισχυριζόμενοι ότι η ποσότητα κάνναβης προοριζόταν αποκλειστικά για προσωπική χρήση.

Πώς ξεκίνησε η υπόθεση

Το απόγευμα της Τρίτης 26 Μαΐου 2026, οι δύο νεαροί είχαν μεταβεί με μπλε αυτοκίνητο σε περιοχή της βόρειας Λαμίας, όπου βρίσκονται θυρίδες παραλαβής δεμάτων, προκειμένου να παραλάβουν πακέτο που περιείχε περίπου 40 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, που παρακολουθούσαν ήδη το συγκεκριμένο δέμα, επιχείρησαν να ακινητοποιήσουν το όχημα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 26χρονος ανέπτυξε ταχύτητα αδιαφορώντας για τους αστυνομικούς που βρίσκονταν μπροστά του, με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να πυροβολήσει προς τα ελαστικά του αυτοκινήτου χωρίς να καταφέρει να το σταματήσει.

Ακολούθησε καταδίωξη σε δρόμους της περιοχής, με το όχημα να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς, παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για πολυσύχναστο σημείο όπου κινούνταν και παιδιά. Κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους, οι κατηγορούμενοι φέρονται να πέταξαν από το παράθυρο το σακουλάκι με τα ναρκωτικά, το οποίο περισυνέλεξαν οι αστυνομικοί.

Ο εντοπισμός και οι συλλήψεις

Για να αποφευχθεί κίνδυνος για διερχόμενους πολίτες, οι αστυνομικοί δεν συνέχισαν άμεσα την καταδίωξη, αλλά προχώρησαν σε στοχευμένες έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Οι έρευνες απέδωσαν γρήγορα, καθώς την επόμενη ημέρα οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 26χρονο και την 25χρονη να κινούνται με μηχανή σε αγροτικό δρόμο στον Καραβόμυλο. Παράλληλα, βρέθηκε και το μπλε αυτοκίνητο, το οποίο ήταν κρυμμένο σε αποθήκη σε διαφορετικό σημείο της περιοχής.

Τόσο η μηχανή όσο και το όχημα κατασχέθηκαν στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Πηγή: Lamiareport