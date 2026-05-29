ΟΗΕ: Στη «μαύρη λίστα» οι ρωσικές δυνάμεις για σεξουαλική βία κατά Ουκρανών αιχμαλώτων και κρατουμένων

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις και υπηρεσίες ασφαλείας προστέθηκαν για πρώτη φορά στη «μαύρη λίστα» των Ηνωμένων Εθνών με τα μέρη που θεωρούνται ύποπτα ή υπεύθυνα για σεξουαλική βία σε ένοπλες συγκρούσεις, σύμφωνα με ετήσια έκθεση του ΟΗΕ που αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.

Η έκθεση, την οποία επικαλείται το Associated Press, περιλαμβάνει συνολικά 77 κρατικούς και μη κρατικούς φορείς από δώδεκα χώρες και καταγράφει σημαντική αύξηση των τεκμηριωμένων περιστατικών σεξουαλικής βίας που συνδέονται με συγκρούσεις κατά το 2025 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

310 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις σε Ρωσία και κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη

Παρά την άρνηση της Μόσχας να επιτρέψει την πρόσβαση ερευνητών ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, οι συντάκτες της έκθεσης αναφέρουν ότι επιβεβαίωσαν ανεξάρτητα 310 περιπτώσεις σεξουαλικής βίας που σχετίζονται με τη σύγκρουση στη Ρωσία και στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα θύματα ήταν αιχμάλωτοι πολέμου και άμαχοι κρατούμενοι, με τη συντριπτική πλειονότητα να είναι άνδρες.

Πολυετής τεκμηρίωση καταγγελιών

Η απόφαση του ΟΗΕ ακολουθεί χρόνια καταγραφής περιστατικών από τις ουκρανικές αρχές, οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφους σχετικά με σεξουαλική βία σε βάρος Ουκρανών που κρατούνταν από ρωσικές δυνάμεις.

Τον Νοέμβριο του 2024, η Αποστολή Παρακολούθησης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στην Ουκρανία είχε ανακοινώσει ότι είχε τεκμηριώσει 376 περιπτώσεις σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια του πολέμου. Από αυτές, οι 262 αφορούσαν άνδρες, οι περισσότεροι εκ των οποίων υπέστησαν βασανιστήρια κατά την κράτησή τους σε κατεχόμενες περιοχές ή στη Ρωσία. Οι υπόλοιπες περιπτώσεις αφορούσαν 104 γυναίκες και 12 παιδιά.

Επιπλέον, επιτροπή έρευνας του ΟΗΕ είχε αναφέρει το 2024 ότι τα βασανιστήρια σε βάρος Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου από ρωσικές δυνάμεις ήταν «εκτεταμένα και συστηματικά».

Η Μόσχα απορρίπτει τις κατηγορίες

Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ, Βασίλι Νεμπένζια, απέρριψε τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «ατεκμηρίωτα ψέματα».

Σύμφωνα με το Associated Press, υποστήριξε ότι η Ρωσία προετοιμάζει δική της έκθεση σχετικά με τη μεταχείριση Ρώσων αιχμαλώτων πολέμου από την Ουκρανία.

Στη λίστα και το Ισραήλ για πρώτη φορά

Η ίδια έκθεση προσθέτει για πρώτη φορά και τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και υπηρεσίες ασφαλείας στη λίστα, λόγω καταγγελιών για τη μεταχείριση Παλαιστινίων κρατουμένων.

Ο ΟΗΕ αναφέρει ότι κατέγραψε «μοτίβα σεξουαλικής βίας» εναντίον Παλαιστινίων που κρατούνταν στο Ισραήλ και στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Το Ισραήλ απορρίπτει τις κατηγορίες.

Παράλληλα, η έκθεση επαναλαμβάνει κατηγορίες για σεξουαλική βία από την Χαμάς, επισημαίνοντας ωστόσο ότι μεγάλο μέρος των σχετικών στοιχείων δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα λόγω περιορισμένης πρόσβασης των ερευνητών του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με το Associated Press, τόσο η Ρωσία όσο και το Ισραήλ είχαν προειδοποιηθεί ήδη από την περσινή έκθεση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ότι ενδέχεται να προστεθούν στη συγκεκριμένη λίστα.