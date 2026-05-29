Οι όροι του Τραμπ στο Ιράν – Συνεδριάζουμε για την τελική απόφαση, λέει ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στην Αίθουσα Επιχειρήσεων (Situation Room) του Λευκού Οίκου προκειμένου να λάβει την τελική απόφαση για μια συμφωνία με το Ιράν, παρουσιάζοντας παράλληλα τους βασικούς όρους που θέτει η Ουάσιγκτον.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να δεσμευτεί πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.

Απαίτηση για πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ο Τραμπ τόνισε ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν άμεσα για την ελεύθερη και απρόσκοπτη διέλευση της ναυσιπλοΐας και προς τις δύο κατευθύνσεις, χωρίς την επιβολή διοδίων ή άλλων περιορισμών.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι τα θαλάσσια ναρκοπέδια στην περιοχή πρέπει να απομακρυνθούν πλήρως. Όπως ανέφερε, αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη εξουδετερώσει μεγάλο αριθμό ναρκών, ενώ το Ιράν θα πρέπει να ολοκληρώσει την απομάκρυνση ή καταστροφή όσων απομένουν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι τα πλοία που είχαν παγιδευτεί στα Στενά λόγω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού θα μπορούν πλέον να ξεκινήσουν τη διαδικασία επιστροφής τους.

Σχέδιο καταστροφής του εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Τραμπ και στο εμπλουτισμένο πυρηνικό υλικό του Ιράν, το οποίο, όπως υποστήριξε, παραμένει θαμμένο βαθιά στο υπέδαφος κάτω από ορεινούς όγκους που υπέστησαν σοβαρές καταστροφές έπειτα από επιδρομή βομβαρδιστικών B-2 πριν από 11 μήνες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνεργασία με την Κίνα, το Ιράν και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA), θα αναλάβουν την ανάσυρση και οριστική καταστροφή του συγκεκριμένου υλικού.

«Καμία οικονομική συναλλαγή μέχρι νεωτέρας»

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν προβλέπεται καμία οικονομική συναλλαγή στο πλαίσιο της συμφωνίας «μέχρι νεωτέρας», προσθέτοντας ότι έχουν ήδη συμφωνηθεί και άλλα ζητήματα, τα οποία χαρακτήρισε «πολύ μικρότερης σημασίας».

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι μεταβαίνει στην Αίθουσα Επιχειρήσεων για να λάβει την τελική απόφαση σχετικά με τη συμφωνία, ευχαριστώντας το κοινό για την προσοχή του.