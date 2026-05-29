Ρουμανία: Απελαύνει τον Ρώσο πρόξενο και κλείνει το προξενείο στην Κονστάντζα μετά τη συντριβή ρωσικού drone στο έδαφός της

Η Ρουμανία αποφάσισε να κλείσει το ρωσικό Γενικό Προξενείο στην Κονστάντζα και να κηρύξει ανεπιθύμητο πρόσωπο (persona non grata) τον Ρώσο γενικό πρόξενο Αντρέι Κοσίλιν, μετά το περιστατικό με τη συντριβή ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι.

Την ανακοίνωση έκανε ο Ρουμάνος πρόεδρος Νικουσόρ Νταν μετά τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Άμυνας της χώρας, το οποίο εξέτασε τις συνέπειες του περιστατικού.

«Σε αυτή την κατάσταση, ο Ρώσος γενικός πρόξενος στην Κονστάντζα κηρύσσεται persona non grata και το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στην Κονστάντζα θα κλείσει», δήλωσε ο Νταν.

Η Ρουμανία κατηγορεί τη Ρωσία για το περιστατικό

Νωρίτερα, το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι drone συνετρίβη στην οροφή πολυκατοικίας στο Γκαλάτσι, όπου και εξερράγη. Το Βουκουρέστι απέδωσε την ευθύνη στη Ρωσία.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρουμανίας γνωστοποίησε επίσης ότι κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη για να τον ενημερώσει σχετικά με τα διπλωματικά μέτρα που αποφάσισε να λάβει η χώρα.

Ο Ρουμάνος πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι μέχρι να αναβαθμιστεί η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας, η Ρουμανία έχει συμφωνήσει με συμμάχους της στο ΝΑΤΟ για τη μεταφορά πρόσθετου στρατιωτικού εξοπλισμού στο έδαφός της.

Αντίδραση από τη Μόσχα

Η Μόσχα προανήγγειλε αντίμετρα μετά την απόφαση του Βουκουρεστίου.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι η Ρωσία θα απαντήσει σύντομα στο κλείσιμο του προξενείου.

Παράλληλα, το TASS μετέδωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώθηκε για το περιστατικό με το drone, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Παρέμβαση του ΝΑΤΟ

Το ΝΑΤΟ κατηγόρησε τη Ρωσία για «απερίσκεπτη συμπεριφορά» μετά το περιστατικό και επανέλαβε ότι θα υπερασπιστεί «κάθε σπιθαμή του εδάφους της Συμμαχίας».