Καναδάς: Δήλωσε ένοχος ο μάγειρας που κατηγορείται ότι έστελνε «πακέτα αυτοκτονίας» σε περισσότερες από 40 χώρες

Ο Καναδός Κένεθ Λο δήλωσε ένοχος για 14 κατηγορίες υποβοήθησης αυτοκτονίας, αποφεύγοντας έτσι μια πολύκροτη δίκη για ανθρωποκτονίες που είχε προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον.

Ο 60χρονος εμφανίστηκε την Παρασκευή στο Ανώτατο Δικαστήριο του Οντάριο στο Νιούμαρκετ, βόρεια του Τορόντο, όπου αποδέχθηκε τις κατηγορίες που συνδέονται με τον θάνατο 14 κατοίκων της επαρχίας, ηλικίας από 16 έως 36 ετών, αναφέρει το Reuters.

Θα αποσυρθούν οι κατηγορίες για ανθρωποκτονία

Ο εισαγγελέας Πίτερ Γουέστγκεϊτ δήλωσε στο δικαστήριο ότι η εισαγγελική αρχή θα ζητήσει την απόσυρση των 14 κατηγοριών για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού μετά την επιβολή της ποινής.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του Λο είχε ήδη γνωστοποιήσει ότι ο πελάτης του θα παραδεχόταν την ενοχή του στο πλαίσιο συμφωνίας με τις εισαγγελικές αρχές του Οντάριο.

Οι αρχές τον κατηγορούν ότι έστελνε χιλιάδες πακέτα σε δεκάδες χώρες

Σύμφωνα με τις καναδικές αρχές, ο Λο, εκπαιδευμένος μηχανικός που εργαζόταν ως μάγειρας σε πολυτελές ξενοδοχείο του Τορόντο πριν από τη σύλληψή του, διαχειριζόταν από το 2020 σειρά ιστοσελίδων μέσω των οποίων διακινούσε νιτρώδες νάτριο και άλλα προϊόντα.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι απέστειλε τουλάχιστον 1.200 δέματα σε περισσότερες από 40 χώρες και περίπου 160 από τα δέματα είχαν προορισμό τον Καναδά.

Τι είναι το νιτρώδες νάτριο

Το νιτρώδες νάτριο είναι άλας που χρησιμοποιείται σε μικρές ποσότητες ως πρόσθετο τροφίμων για τη συντήρηση επεξεργασμένων κρεάτων. Ωστόσο, σε υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να αποβεί θανατηφόρο.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει διεθνή κινητοποίηση, με αρχές σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία να διερευνούν πιθανές συνδέσεις των πωλήσεων με θανάτους στις δικές τους δικαιοδοσίες.

Έρευνες και στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου είχε ανακοινώσει τον Απρίλιο ότι ερευνά πιθανά αδικήματα που συνδέονται με τον θάνατο 112 ανθρώπων οι οποίοι είχαν αγοράσει προϊόντα υποβοήθησης αυτοκτονίας από ιστοσελίδες που συνδέονται με Καναδό ύποπτο.

Ο Λο παραμένει προφυλακισμένος από τη σύλληψή του τον Μάιο του 2023.

Αντιμέτωπος με ποινή έως και 14 ετών

Σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα του Καναδά, η καταδίκη για παροχή συμβουλών ή υποβοήθηση αυτοκτονίας επισύρει ποινή φυλάκισης έως 14 ετών.

Αντίθετα, η καταδίκη για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού προβλέπει υποχρεωτική ποινή ισόβιας κάθειρξης, χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους για τουλάχιστον 25 χρόνια.