Πούτιν: Υπονοεί ότι ήταν ουκρανικό το drone στη Ρουμανία – «Παραδώστε τα συντρίμμια στη Ρωσία και θα κάνουμε αντικειμενική έρευνα»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι είναι αδύνατο να προσδιοριστεί η προέλευση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους που συνετρίβη στη Ρουμανία χωρίς να προηγηθεί ενδελεχής έρευνα και πραγματογνωμοσύνη.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το περιστατικό, ο Πούτιν ανέφερε ότι «κανείς δεν μπορεί να πει από πού προέρχεται ένα αεροσκάφος πριν ολοκληρωθεί η εξέταση των συντριμμιών του», αναφέρει το RBC.

«Και στη Φινλανδία είχαν καταλήξει ουκρανικά drones»

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι στο παρελθόν ουκρανικά drones έχουν εισέλθει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

«Γνωρίζουμε ότι ουκρανικά drones είχαν φτάσει στη Φινλανδία. Ουκρανικά drones είχαν επίσης καταλήξει στις χώρες της Βαλτικής. Η πρώτη αντίδραση ήταν παρόμοια με αυτή που βλέπουμε τώρα στη Ρουμανία. “Συναγερμός, οι Ρώσοι έρχονται, οι Ρώσοι χτυπούν”. Λίγο αργότερα όμως αποδείχθηκε ότι δεν είχαν καμία σχέση με ρωσικά αεροσκάφη. Ήταν ουκρανικής προέλευσης και είχαν παρεκκλίνει από την πορεία τους», είπε χαρακτηριστικά.

«Παραδώστε τα συντρίμμια στη Ρωσία»

Ο Πούτιν πρότεινε οι ρουμανικές αρχές να παραδώσουν τα συντρίμμια του drone στη Ρωσία.

«Ας μας τα παραδώσουν και θα διεξάγουμε αντικειμενική έρευνα», δήλωσε.

Το περιστατικό στη Ρουμανία

Το βράδυ της 29ης Μαΐου, μη επανδρωμένο αεροσκάφος προσέκρουσε στην οροφή πολυκατοικίας στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Από την έκρηξη ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα του 10ου ορόφου, τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι και περίπου 70 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από το κτίριο. Οι ρουμανικές αρχές ξεκίνησαν ποινική έρευνα για το περιστατικό.

Έκτακτη κινητοποίηση και διπλωματικές αντιδράσεις

Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας απογείωσε δύο μαχητικά F-16 και ένα ελικόπτερο, χωρίς ωστόσο να επιχειρηθεί αναχαίτιση του drone.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Bild, το ΝΑΤΟ συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση μετά το συμβάν.

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών της Ρουμανίας κάλεσε για εξηγήσεις τον Ρώσο πρέσβη Βλαντίμιρ Λιπάεφ, ενώ ο πρόεδρος της χώρας Νικουσόρ Νταν ανακοίνωσε ότι ο γενικός πρόξενος της Ρωσίας στην Κωνστάντζα, Αντρέι Κοσίλιν, κηρύχθηκε ανεπιθύμητο πρόσωπο (persona non grata).