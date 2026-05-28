Καύσωνας στη Βρετανία: 11 νεκροί από το φαινόμενο «σοκ κρύου νερού» – Ανάμεσά τους εννέα παιδιά

Έντεκα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες σε περιστατικά σε ανοιχτά νερά στη Βρετανία, καθώς η χώρα βιώνει θερμοκρασίες-ρεκόρ για τον μήνα Μάιο.

Το τελευταίο θύμα είναι ένας έφηβος, ο οποίος πέθανε ενώ κολυμπούσε σε λίμνη στο Σουάνσκομπ του Κεντ.

Η αστυνομία κλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης έπειτα από αναφορά για κολυμβητή που αντιμετώπιζε δυσκολίες σε λίμνη στην περιοχή Galley Hill Road. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες και διασώστες, οι οποίοι ανέσυραν τη σορό του ανήλικου αγοριού.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι ο θάνατός του δεν θεωρείται ύποπτος.

Εννέα παιδιά ανάμεσα στα θύματα

Σύμφωνα με το Sky News, εννέα παιδιά ηλικίας 12 έως 17 ετών έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες σε περιστατικά που συνδέονται με το νερό.

Ανάμεσά τους ήταν:

ο 12χρονος Τζούνιορ Σλέιτερ, που πέθανε ενώ κολυμπούσε με φίλους στον ποταμό Ρίμπλ,

ο 15χρονος Ντέκλαν Σόγιερ, που αντιμετώπισε δυσκολίες σε λίμνη στο Λίνκολν,

ένα 13χρονο αγόρι στο Γουέστ Γιορκσάιρ,

μία έφηβη στο Warwickshire,

καθώς και άλλοι έφηβοι σε Ρόδεραμ, Χάμσαϊρ και Τσέσαϊρ.

Παράλληλα, μία 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε παραλία της Ουαλίας, ενώ άνδρας περίπου 60 ετών πέθανε από καρδιακή ανακοπή όταν μπήκε στη θάλασσα για να βοηθήσει συγγενείς του που κινδύνευαν.

Προειδοποίηση από το RNLI

Η βρετανική ναυαγοσωστική οργάνωση RNLI προειδοποίησε για τον «πολύ πραγματικό κίνδυνο» που κρύβει η κολύμβηση σε ανοιχτά νερά κατά τη διάρκεια του καύσωνα.

Όπως τόνισε ο υπεύθυνος υδάτινης ασφάλειας της οργάνωσης, Στιβ Ίνστανς, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες στην ατμόσφαιρα, τα νερά στη Βρετανία παραμένουν «ουσιαστικά σε θερμοκρασίες χειμώνα».

Τι είναι το «σοκ κρύου νερού»

Το «σοκ κρύου νερού» είναι η ακούσια αντίδραση του οργανισμού όταν κάποιος βυθίζεται ξαφνικά σε πολύ πιο κρύο νερό, σύμφωνα με την Water Safety England.

Το φαινόμενο προκαλεί συστολή των αιμοφόρων αγγείων στο δέρμα, αύξηση των παλμών της καρδιάς, απότομη εισπνοή και γρήγορη αναπνοή, ενώ συχνά το άτομο αδυνατεί να κολυμπήσει σωστά — κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε πνιγμό.