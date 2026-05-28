Ζωζώ Σαπουντζάκη: Η αδημοσίευτη φωτογραφία με την Μαρία Ιωαννίδου από το 1992

Η Ζωζώ Σαπουντζάκη έχει διαγράψει μία σπουδαία πορεία στον χώρο της τέχνης. Γεννήθηκε στις 27 Μαΐου του 1933 στη Θεσσαλονίκη και χθες συμπλήρωσε 93 χρόνια ζωής. Μιας μυθιστορηματικής ζωής, η οποία είναι γεμάτη από λαμπερές, αλλά και από δύσκολες στιγμές.
Το «studio_kleisthenis», το οποίο αναρτά στο Instagram φωτογραφίες του Κλεισθένη Δασκαλάκου, με αφορμή τα γενέθλια της πολυαγαπημένης Ζωζώς Σαπουντζάκη, ανέβασε ένα αδημοσίευτο στιγμιότυπο.
Η φωτογραφία με την Μαρία Ιωαννίδου
Το στιγμιότυπο, μας «ταξιδεύει» πίσω στο 1992. Η φωτογραφία έχει τραβηχτεί στα γενέθλια της σπουδαίας ηθοποιού και τραγουδίστριας, εκείνη την χρονιά.
Η Ζωζώ Σαπουντζάκη ποζάρει δίπλα στην Μαρία Ιωαννίδου, με τις δύο εντυπωσιακές γυναίκες να κοιτούν χαμογελαστές τον φωτογραφικό φακό.
Στη λεζάντα της ανάρτησης, αναφέρεται ότι: «Χρόνια πολλά στη Ζωζώ Σαπουντζάκη, η οποία έκλεισε τα 93 της χρόνια χθες 27 Μαΐου. Στην αδημοσίευτη φωτογραφία με το φακό του Κλεισθένη την βλέπουμε με την Μαρία Ιωαννίδου στα γενέθλια της Ζωζώς το 1992».
