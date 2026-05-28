Κατερίνα Διδασκάλου: «Δυστυχώς, σε θεωρούν τουλάχιστον ανάπηρη όταν μείνεις έγκυος»

Ελένη Φλισκουνάκη

Lifestyle

Κατερίνα Διδασκάλου
Φωτογραφία: Instagram/katerina_didaskalou_official
Η Κατερίνα Διδασκάλου παραχώρησε μία συνέντευξη στην «Super Κατερίνα», η οποία προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 28 Μαΐου. Μιλώντας στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, η επιτυχημένη καλλιτέχνις αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Θεό, καθώς και στο πώς αντιμετωπίζεται μία γυναίκα όταν μένει έγκυος.

Όταν ρωτήθηκε για το τι σχέση έχει με τον Θεό, η αγαπημένη ηθοποιός εξήγησε πως: «Σέβομαι και εγώ την παγκόσμια αρμονία και μία ανώτερη δύναμη που μας διέπει. Αλλά ποτέ δεν πίστεψα στον τιμωρητικό Θεό που μας κοιτάζει από πάνω και τιμωρεί, και βάζει ενοχές, και τέτοια». 

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η Κατερίνα Διδασκάλου με αφορμή μία δήλωση που είχε κάνει στο παρελθόν, είπε ότι: «Έχουν αρχίσει τα πράγματα και είναι λίγο καλύτερα, αλλά αυτό είναι μία πικρή αλήθεια. Σε θεωρούν τουλάχιστον ανάπηρη όταν μείνεις έγκυος. Δυστυχώς». 

Συνεχίζοντας, εξομολογήθηκε πως: «Εγώ ήμουν πολύ τυχερή πάνω σε αυτό, ομολογώ. Ο Μανουσάκης όταν του το ανακοίνωσα, μου είπε: “Α, τι ωραία! Θα σκίσει η σειρά”. Και έτσι έγινε. Σε όλες τις εγκυμοσύνες πάντα δούλευα. Δεν το έχω μετανιώσει καθόλου. Αν καμιά φορά στεναχωριέμαι αναδρομικά, είναι οι ώρες που έμεινα μακριά από τα παιδιά μου, λόγω αυτής της δουλειάς».

14:04 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

11:55 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

04:00 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

02:00 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

