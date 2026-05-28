Αλίνα Κωτσοβούλου: Η άγνωστη ιστορία με τον Κρατερό Κατσούλη και το φλερτ της το 1997 – «Με τράβηξε έξω και έγινε ο κακός χαμός»

«Με τον Κρατερό χορεύαμε ένα λάτιν, μου έκανε φούρλες και με γύριζε από δω και από κει, πολύ πράγμα. Το φλερτ περιμένει ψύχραιμο στη γωνία και μετά έγιναν σκηνές ελληνικής ταινίας. Με τραβάει από το χέρι, με βγάζει έξω και γίνεται ο κακός χαμός» δήλωσε η Αλίνα Κωτσοβούλου στη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη.

«Με τον Κρατερό είμαστε φίλοι, δεν μας συνδέει τίποτα προσωπικό πιο περίεργο. Το ’97 παίζω στη Λυσιστράτη με το Εθνικό θέατρο, που σημαίνει ταξίδι – πρόβα – παράσταση. Έχουμε πρεμιέρα στην Επίδαυρο και μετά πρέπει κάπως να εκτονωθούμε σε μαγαζί. Ο Κρατερός είχε έρθει να δει την παράσταση, εγώ τότε ήμουν μικρό κορίτσι και είχε έρθει ένα φλερτ που είχα για να μου κάνει έκπληξη» πρόσθεσε.

«Κακός χαμός στα δωμάτια, αϋπνία, επτά το πρωί, χωρισμός. Ζήλεψε το σκηνικό και υπήρχαν και άλλοι καλοθελητές, γύρω γύρω, που έλεγαν “να, σου ‘πα να μάθεις να χορεύεις για να πιάνεις και συ λίγο μπούτι” και τέτοια. Πολύ αγνά, σας το ορκίζομαι» ανέφερε η ηθοποιός.