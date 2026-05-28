Μαντώ: «Ήταν πολύ χάλια για όλους μας – Ήταν μία προσγείωση φοβερή και χωρίς αλεξίπτωτο κιόλας»

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, την Τετάρτη 27 Μαΐου υποδέχτηκαν στο «Στούντιο 4» την Μαντώ. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η επιτυχημένη ερμηνεύτρια μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη μουσική της πορεία.

Ανάμεσα σε άλλα, η Μαντώ εξομολογήθηκε στη συνέντευξή της πως: «Πάντα υπάρχουν δυσκολίες και ανηφόρες, ειδικά στη περίοδο μετά το 2000, που έπαψε η δισκογραφία να είναι αυτή που ήταν. Δηλαδή η μουσική βιομηχανία, κατά κάποιο τρόπο, πήρε την κάτω βόλτα».

«Από την αναλογική εποχή πήγαμε στη ψηφιακή, και ήταν ένα μεταβατικό στάδιο πάρα πολύ αμήχανο για όλους. Έκλεισαν δισκογραφικές εταιρείες μεγάλες, δεν ξέραμε πού βρισκόμασταν, οι τραγουδιστές, οι εταιρείες, και όλα αυτά, δεν υπήρχαν social media. Δηλαδή περάσαμε μία δεκαπενταετία πολύ αμήχανη. Άλλαξε όλο το σκηνικό της δουλειάς μας», συνέχισε.

«Περάσαμε δύσκολα όλοι μας»

Μιλώντας για την περίοδο της κρίσης, η αγαπημένη καλλιτέχνις ανέφερε ότι: «Ήταν πολύ χάλια για όλους μας, για όλο τον χώρο θα έλεγα. Ήταν μία προσγείωση φοβερή και χωρίς αλεξίπτωτο κιόλας. Περάσαμε δύσκολα. Περάσαμε δύσκολα όλοι μας. Δηλαδή και οικονομικά ακόμα. Ήταν και θέμα επιβίωσης από ένα σημείο και μετά. Όλοι του χώρου».

«Δεν ήμουν από τους καλλιτέχνες που έπαιρναν τα πολλά πολλά λεφτά. Ήμουν ποπ. Στην Ελλάδα πάντα οι ποπ τραγουδιστές, ήμασταν λιγάκι αδικημένοι σε αυτό το κομμάτι. Παίρναμε λιγότερα λεφτά. Υποφέραμε πάρα πολύ. Αυτή την δεκαπενταετία μας στοίχισε, γιατί είχαμε μάθει αλλιώς. Δεν σκεφτόμασταν ποτέ πώς θα βγάλουμε τον μήνα, και ήρθε αυτή η στιγμή. Ήρθε και ο covid μετά», πρόσθεσε.