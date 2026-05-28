Χαλκίδα: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στις Ροδιές – Παραλίγο να βρεθεί στη θάλασσα – Δείτε φωτογραφίες

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

rodies
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 27 Μαΐου στην Εύβοια, όταν ένα ΙΧ για άγνωστο λόγο έπεσε σε γκρεμό στις Ροδιές και από καθαρή τύχη δεν βρεθηκε στη θάλασσα.

Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με αποτέλεσμα να βρεθεί εκτός δρόμου στην περιοχή Ροδιές στη Χαλκίδα.

Το αυτοκίνητο βρέθηκε σε γκρεμό λίγο πριν τη θάλασσα και ο νεαρός οδηγός φαίνεται ότι «είχε άγιο» που δεν έπεσε στη θάλασσα καθώς κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο χωρίς να τραυματιστεί.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με οκτώ άντρες, η ομάδα Δίας και περιπολικό της τροχαίας.

Πηγες: eviaonline, evima.gr

