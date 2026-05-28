Λέσβος: Συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο δύο Ολλανδοί με απολιθώματα από το Απολιθωμένο Δάσος

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

Να μεταφέρουν στη χώρα τους κομμάτια απολιθωμάτων από το Απολιθωμένο Δάσος της Λέσβου προσπάθησαν δυο Ολλανδοί που επρόκειτο να επιβιβαστούν σε πτήση με προορισμό το Άμστερνταμ. Οι δυο λαθρέμποροι συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο του νησιού, μετά από έλεγχο της ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα, τα κομμάτια εντοπίστηκαν από ελεγκτές της ΑΑΔΕ κατά τον έλεγχο των αποσκευών, όταν διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν δηλωθεί στο Τελωνείο και δεν υπήρχε άδεια εξαγωγής ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σύμφωνα με Γνωμάτευση του Διευθυντή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, το σύνολο των απολιθωμάτων που βρέθηκαν κατά τον έλεγχο αποτελεί αποσπασμένα τμήματα απολιθωμένων δένδρων, τα οποία προέρχονται –με βεβαιότητα– από την προστατευόμενη περιοχή της Δυτικής Λέσβου, συγκεκριμένα από την περιοχή του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο της φύσης.

Η περιοχή «Δυτική Χερσόνησος- Απολιθωμένο Δάσος» ανήκει στο Δίκτυο NATURA 2000.

Οι ελεγκτές, στο πλαίσιο του αυτοφώρου και με εντολή Εισαγγελέα, συνέλαβαν τους δύο επιβάτες για λαθρεμπορία ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς.

Επιπλέον, κατάσχεσαν τα απολιθώματα, τα οποία θα αποδοθούν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, και προχώρησαν στην κατάσχεση ταμπλέτας, δύο κινητών τηλεφώνων και φωτογραφικής μηχανής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

