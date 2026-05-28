Κρήτη: Προφυλακιστέοι οι 7 από τους 16 συλληφθέντες που κατηγορούνται για κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

krhth
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους, που ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (27/05), οι επτά κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν νωρίτερα την ίδια μέρα και φέρονται να σχετίζονται με τις δύο εγκληματικές οργανώσεις (με επίκεντρο τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών) που εξαρθρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στην Κρήτη σε περιοχές των δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Χερσονήσου, Μυλοποτάμου και Αγίου Νικολάου.

Η διαδικασία των απολογιών διήρκησε επί ώρες, με τους επτά κατηγορούμενους να παίρνουν το δρόμο για τη φυλακή. Σύμφωνα με την συνήγορο υπεράσπισης δύο κατηγορουμένων (δύο αδελφών ηλικίας 21 και 27 ετών) δεν υφίσταται εγκληματική οργάνωση και την Τετάρτη (27/05) υπήρξε μια οριζόντια μεταχείριση προς όλους.

«Τα δύο αδέλφια, άδικα βρέθηκαν εδώ, καθώς ήταν απλοί χρήστες και τίποτα παραπάνω» τόνισε η κ. Βασαλάκη προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει «καμία εγκληματική οργάνωση – θα καταπέσει εντελώς ο ισχυρισμός αυτός στο ακροατήριο» και πως «δυστυχώς σήμερα, υπήρχε μια οριζόντια αντιμετώπιση σε όλους, που κρίθηκαν προφυλακιστέοι, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις φυγής ή ενδείξεις περί εγκληματικής οργάνωσης».

Υπενθυμίζεται ότι στη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης είχαν συλληφθεί συνολικά 16 άτομα – για συμμετοχή σε εγκληματικές οργανώσεις – ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά, τα όπλα, περί αρχαιοτήτων καθώς και απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις, περιλαμβάνονται ακόμη 61 άτομα.

Επίσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 5 κιλά κάνναβης, 112,7 γραμμάρια κοκαΐνης, πολεμικά τυφέκια, όπλα, φυσίγγια, 33.715 ευρώ, κινητά τηλέφωνα, 12 αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτα. Στην ευρείας κλίμακας συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συμμετείχαν αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε., Τ.Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης, τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης, της Υ.Δ.Ε.Ε. Ρεθύμνου, καθώς και διμοιρίες υποστήριξης των διευθύνσεων Αστυνομίας Ηρακλείου και Ρεθύμνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Όσο περισσότερο σκέφτεστε, τόσο χειρότερες αποφάσεις μπορεί να παίρνετε – Ανατρεπτική έρευνα

ΕΟΦ: Τρίμηνη απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για 82 φάρμακα

ΕΛΓΑ: Πληρωμή αποζημιώσεων 24 εκατ. ευρώ σε δικαιούχους παραγωγούς

ΑΑΔΕ: Ταχύτερες τελωνειακές διατυπώσεις με τα ψηφιακά Δελτία ATA – Τι αλλάζει

Η κρυφή επίδραση των χαρακτηριστικών ΔΕΠΥ της παιδικής ηλικίας στη σωματική υγεία – Τι έδειξε νέα μελέτη

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
02:15 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Κορινθία: Ένας τραυματίας και μια κομμένη κολώνα της ΔΕΗ από σφοδρή σύγκρουση Ι.Χ. σε διασταύρωση καρμανιόλα στο Ζευγολατιό – Φωτογραφίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 27/5 στο Ζευγολατιό Κορινθίας, όταν δύ...
01:00 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Λέσβος: Συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο δύο Ολλανδοί με απολιθώματα από το Απολιθωμένο Δάσος

Να μεταφέρουν στη χώρα τους κομμάτια απολιθωμάτων από το Απολιθωμένο Δάσος της Λέσβου προσπάθη...
00:30 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Χαλκίδα: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στις Ροδιές – Παραλίγο να βρεθεί στη θάλασσα – Δείτε φωτογραφίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 27 Μαΐου στην Εύβοια, όταν ένα ΙΧ για άγνωστο...
23:06 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα – Συγκλόνισαν οι επικήδειοι του Τραϊανού Δέλλα και της κόρης τους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Η Γωγώ Μαστροκώστα έγινε ευρέως γνωστή τη δεκαετία του ’90, και αμέσως κατάλαβαν όλοι ότ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν