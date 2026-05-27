Σπουδαία ανακάλυψη κατά τη διάρκεια έργων για την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου: Βρέθηκε τυχαία αρχαία νεκρόπολη

Η ανάγκη για πράσινη ενέργεια οδήγησε σε μια απρόσμενη συνάντηση με την ιστορία στην κεντρική Ιταλία. Εκεί όπου σχεδιαζόταν η κατασκευή ενός σύγχρονου φωτοβολταϊκού πάρκου, οι εκσκαφείς έφεραν στο φως έναν θαμμένο αρχαιολογικό θησαυρό.

Μια εντυπωσιακή ανακάλυψη στο Βάστο αποδεικνύει για ακόμα μια φορά πώς το παρελθόν κρύβεται ακριβώς κάτω από τα πόδια μας, έτοιμο να ανατρέψει τα σχέδια του μέλλοντος.

Μια νεκρόπολη στο Βάστο, η οποία χρονολογείται πάνω από 2.300 χρόνια πριν, ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια προκαταρκτικών εργασιών για την κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού στη βιομηχανική περιοχή Πούντα Πένα, αποκαλύπτοντας ένα μεγάλο προ-ρωμαϊκό νεκροταφείο που συνδέεται με τις ιταλικές κοινότητες του νότιου Αμπρούτσο.

Η ανακάλυψη, η οποία ανακοινώθηκε από την Εφορεία Αρχαιολογίας, Καλών Τεχνών και Τοπίου για τις επαρχίες Κιέτι και Πεσκάρα, ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια προληπτικών αρχαιολογικών ερευνών, οι οποίες απαιτούνταν πριν από την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών.

Ένα εγχείρημα ξεκίνησε ως ένα σύγχρονο ενεργειακό έργο, άνοιξε τώρα ένα αναπάντεχο παράθυρο στους αιώνες που προηγήθηκαν της πλήρους ενσωμάτωσης αυτής της ακτής της Αδριατικής από τη Ρώμη.

Η περιοχή των ταφών έχει χρονολογηθεί προκαταρκτικά μεταξύ του 5ου και 4ου αιώνα π.Χ., μια περίοδο κατά την οποία η κεντρική και νότια Ιταλία αποτελούσαν ένα μωσαϊκό ιταλικών λαών, τοπικών ελίτ, παραθαλάσσιων οικισμών και κοινοτήτων της ενδοχώρας που συνδέονταν μέσω του εμπορίου, των πολεμικών συγκρούσεων και των τελετουργιών.

Στο Βάστο, αυτά τα στρώματα της ιστορίας σπάνια βρίσκονται βαθιά κάτω από την επιφάνεια. mΑυτή τη φορά, εμφανίστηκαν κάτω από ένα ενεργό εργοτάξιο.

Ένας αρχαίος χώρος ταφής κάτω από το βιομηχανικό τοπίο

Η νεκρόπολη βρέθηκε στην Πούντα Πένα, στο βόρειο τμήμα του δήμου του Βάστο, στην επαρχία του Κιέτι. Η περιοχή σήμερα διαμορφώνεται από τη βιομηχανία, τους δρόμους και την κοντινή ακτογραμμή της Αδριατικής, αλλά στην αρχαιότητα ανήκε σε ένα στρατηγικό τοπίο με θέα σε θαλάσσιες διαδρομές και διασυνδέσεις με την ενδοχώρα.

Σύμφωνα με την Εφορεία, η ανασκαφή εντόπισε έναν μεγάλο ταφικό πυρήνα αποτελούμενο από πολυάριθμες ταφές. Οι τάφοι τεκμηριώθηκαν υπό την επιστημονική καθοδήγηση της αρχής προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία παρέμεινε παρούσα στο σημείο καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης.

Οι εργασίες χρηματοδοτήθηκαν από την εταιρεία που πρότεινε το φωτοβολταϊκό έργο, όπως απαιτείται από τις διαδικασίες της Ιταλίας για την προληπτική αρχαιολογία. Το πλαίσιο της ανακάλυψης είναι εν μέρει αυτό που κάνει το εύρημα τόσο συναρπαστικό.

Η αρχαιολογική έρευνα εδώ δεν προέκυψε από μια προγραμματισμένη ανασκαφή σε έναν ανοιχτό αγρό, αλλά από τη “σύγκρουση” μεταξύ των υποδομών, της ανανεώσιμης ενέργειας και της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Χωρίς τους προκαταρκτικούς ελέγχους, η νεκρόπολη μπορεί να είχε παραμείνει άγνωστη ή, ακόμα χειρότερα, να είχε καταστραφεί προτού οι επιστήμονες προλάβουν να την καταγράψουν.

Τάφοι γεμισμένοι με πέτρες, κεραμιδένιες κλίνες και πολύτιμα κτερίσματα

Τα πρώτα στοιχεία τεκμηρίωσης υποδεικνύουν ότι η περιοχή των ταφών διασώζει διαφορετικούς τύπους τάφων και ταφικές πρακτικές. Οι λεζάντες των φωτογραφιών του Υπουργείου Πολιτισμού περιγράφουν λακκοειδείς τάφους γεμισμένους με πέτρες, ταφές τοποθετημένες σε στρώματα από κεραμίδια, μια κεραμοσκεπή κιβωτιόσχημη ταφή με χάλκινη ζώνη, καθώς και απλούς λακκοειδείς τάφους που περιέχουν κοσμήματα, σιδερένια και χάλκινα στοιχεία, κεραμικά αγγεία και άλλα αντικείμενα που σχετίζονται με τις ταφικές τελετουργίες.

Τα κτερίσματα αυτά, είναι σημαντικά επειδή μπορούν να βοηθήσουν τους αρχαιολόγους να ανασυνθέσουν την ηλικία, το φύλο, την κοινωνική ταυτότητα και την πολιτισμική ένταξη των νεκρών. Όπλα, κοσμήματα, ζώνες, κεραμικά και οργανικά κατάλοιπα, όπου διασώζονται, δεν είναι απλά αντικείμενα.

Αποτελούν στοιχεία για το πώς μια κοινότητα αναπαριστούσε τους νεκρούς της και πώς οι οικογένειες χρησιμοποιούσαν την ταφή για να εκφράσουν το κοινωνικό κύρος, τη μνήμη και το ανήκειν. Τα ανθρώπινα κατάλοιπα ενδέχεται επίσης να βρεθούν στο επίκεντρο της μελλοντικής έρευνας.

Εφόσον έχουν διατηρηθεί σε αρκετά καλή κατάσταση, η οστεολογική μελέτη θα μπορούσε να προσφέρει πληροφορίες για την ηλικία θανάτου, τη διατροφή, τα τραύματα, τις ασθένειες και τη μεταχείριση των νεκρών κατά την ταφή. Προς το παρόν, η Εφορεία εμφανίζεται επιφυλακτική, τονίζοντας ότι η μελέτη βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο.

Ένα κτίσμα που δεν έχει ακόμη αποκρυπτογραφηθεί

Η ανασκαφή αποκάλυψε επίσης μια δομή, της οποίας η λειτουργία και η χρονολόγηση δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί με σαφήνεια. Οι αξιωματούχοι δεν έχουν προχωρήσει σε μια τελική ερμηνεία, επισημαίνοντας ότι τα διαθέσιμα δεδομένα παραμένουν ανεπαρκή.

Ωστόσο, τα επιφανειακά ευρήματα υποδηλώνουν ότι η περιοχή ενδέχεται να συνέχισε να χρησιμοποιείται κατά την Ελληνιστική–Ρωμαϊκή περίοδο. Αυτή η λεπτομέρεια είναι σημαντική. Ίσως υποδεικνύει ότι η Πούντα Πένα δεν ήταν μια ταφική ζώνη μίας μόνο φάσης, αλλά μέρος ενός μακροβιότερου αρχαίου τοπίου, η χρήση του οποίου άλλαζε με την πάροδο του χρόνου.

Μια τέτοια συνέχεια θα ταίριαζε με τη βαθύτερη ιστορία του Βάστο. Η αρχαία πόλη ήταν γνωστή ως Ιστόνιον (Histonium) και αναγνωρίζεται από το Treccani ως ένας από τους σημαντικότερους οικισμούς των Φρεντάνων, ενός ιταλικού λαού της κεντρικής περιοχής της Αδριατικής.

Μετά τον Συμμαχικό Πόλεμο, το Ιστόνιον μετατράπηκε σε ρωμαϊκό δήμο (municipium), όμως η νεοανακαλυφθείσα νεκρόπολη ανήκει σε έναν παλαιότερο κόσμο, προτού οι ρωμαϊκές πολιτικές δομές αναδιαμορφώσουν πλήρως την περιοχή.

Η ιστορία του Βάστο πριν από τη ρωμαϊκή κυριαρχία

Η ανακάλυψη αυτή ενισχύει την άποψη ότι η περιοχή του Βάστο είχε πραγματική σημασία πριν από τον εκρωμαϊσμό της. Ο 5ος και ο 4ος αιώνας π.Χ. ήταν αιώνες επαφών και ανταγωνισμού σε ολόκληρη την ιταλική χερσόνησο.

Οι ιταλικές κοινότητες δεν ήταν απομονωμένες ομάδες που ζούσαν στο περιθώριο της ιστορίας: Έχτιζαν δίκτυα, υιοθετούσαν και προσάρμοζαν τον υλικό πολιτισμό και ανέπτυσσαν ταφικά έθιμα που αντανακλούσαν τόσο τις τοπικές ταυτότητες όσο και τις ευρύτερες μεσογειακές επιρροές.

Στο νότιο Αμπρούτσο, οι Φρεντάνοι κατείχαν μια θέση-κλειδί ανάμεσα στην Αδριατική και την ενδοχώρα. Οι οικισμοί και τα νεκροταφεία τους βοηθούν τους επιστήμονες να κατανοήσουν πώς οι κοινότητες διαπραγματεύονταν την εξουσία προτού η Ρώμη γίνει κυρίαρχη.

Μια μεγάλη νεκρόπολη στην Πούντα Πένα μπορεί, επομένως, να συμβάλει σε έναν πιο λεπτομερή χάρτη της προ-ρωμαϊκής ζωής κατά μήκος αυτού του τμήματος της ακτής. Το εύρημα είναι επίσης σημαντικό επειδή τα νεκροταφεία συχνά διασώζουν κοινωνικές πληροφορίες τις οποίες οι οικισμοί δεν διατηρούν. Τα σπίτια μπορεί να ξαναχτιστούν, να λεηλατηθούν ή να εξαφανιστούν από μεταγενέστερη δραστηριότητα.

Οι τάφοι, όταν είναι ανέπαφοι ή εν μέρει ανέπαφοι, μπορούν να διαφυλάξουν προσεκτικά διευθετημένα στοιχεία για τις πεποιθήσεις, την ιεραρχία και την προσωπική ταυτότητα.

Η προστασία πάνω από τη δημοσιότητα

Η Εφορεία δήλωσε ότι οι εργασίες κρατήθηκαν εμπιστευτικές για λόγους προστασίας του χώρου και ασφάλειας των ευρημάτων. Η περιοχή παραμένει εντός ενεργής κατασκευαστικής ζώνης, με περιορισμούς στην πρόσβαση και τη λειτουργία. Οι αξιωματούχοι σημείωσαν επίσης ότι η πρόωρη κάλυψη από τον Τύπο θα μπορούσε να υπονομεύσει τα μέτρα προφύλαξης που ελήφθησαν για την προστασία του αρχαιολογικού πλαισίου.

Αυτή η επιφυλακτικότητα είναι κατανοητή. Οι νεοανακαλυφθέντες χώροι ταφής είναι ευάλωτοι σε καταστροφές, σε εισβολές από περιέργεια και στην παράνομη συλλογή αρχαιοτήτων. Μόλις η τοποθεσία και ο χαρακτήρας ενός χώρου γίνουν δημόσια γνωστά, η προστασία του καθίσταται πιο δύσκολη, εκτός εάν έχουν ήδη εφαρμοστεί μέτρα ασφάλειας, τεκμηρίωσης και συντήρησης.

Η φάση της ανασκαφής και της τεκμηρίωσης ολοκληρώθηκε πρόσφατα, αλλά το έργο απέχει πολύ από το να τελειώσει. Αναμένονται περαιτέρω ερευνητικές εκστρατείες με απευθείας χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού της Ιταλίας.

Αυτές οι μελλοντικές μελέτες στοχεύουν στον ακριβέστερο προσδιορισμό της νεκρόπολης, συμπεριλαμβανομένης της έκτασης, της χρονολόγησης και της εσωτερικής της οργάνωσης.

Από το σκάμμα στις προθήκες του μουσείου

Σχεδιάζονται επίσης εργασίες συντήρησης για τα κτερίσματα που ανακτήθηκαν από τις ταφές. Τα αντικείμενα αυτά, θα χρειαστούν καθαρισμό, σταθεροποίηση, καταλογογράφηση και εξειδικευμένη ανάλυση προτού καταστεί δυνατή η πλήρης ερμηνεία ή η έκθεσή τους.

Μια επιλογή από τα σημαντικότερα ευρήματα αναμένεται να εκτεθεί στη νέα μουσειακή διαδρομή που σχεδιάζεται για το Παλάτσο ντ’ Άβαλος (Palazzo d’Avalos) στο Βάστο. Αυτή η απόφαση δεν είναι απλώς πρακτική.

Η διατήρηση των υλικών κοντά στον τόπο προέλευσής τους επιτρέπει στην ανακάλυψη να παραμείνει μέρος της τοπικής ιστορίας, αντί να εξαφανιστεί σε κάποιες μακρινές αποθήκες. Για το Βάστο, η νεκρόπολη της Πούντα Πένα δεν είναι απλώς ένα ακόμη αρχαιολογικό εύρημα.

Αποτελεί μια υπενθύμιση ότι η σύγχρονη πόλη βρίσκεται πάνω από ένα πολύ παλαιότερο τοπίο, το οποίο διαμορφώθηκε από ιταλικές κοινότητες πολύ πριν το ρωμαϊκό Ιστόνιον (Histonium) καταγραφεί στις γραπτές πηγές.

Κάτω από ένα μελλοντικό ηλιακό πάρκο, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τους νεκρούς ενός προ-ρωμαϊκού κόσμου, οι οποίοι είναι ακόμα ικανοί να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε το παρελθόν της περιοχής.