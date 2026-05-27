Καλαμάτα: Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση κατασκευής φερέτρων στο Ασπρόχωμα – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

kalamata
Mεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας βρίσκεται σε εξέλιξη στην Καλαμάτα, καθώς ξέσπασε μεγάλη φωτιά λίγο πριν τις 10 το βράδυ της Τετάρτης (27/05) σε επιχείρηση κατασκευής φερέτρων στον οικισμό Ασπρόχωμα. Η πυρκαγιά λόγω των εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν στο εσωτερικό της επιχείρησης πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Στο σημείο επιχειρούν οκτώ οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, 18 πυροσβέστες, δύο οχήματα της ομάδας ΟΑΚ και ένα της πολιτικής προστασίας του δήμου.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς σε παρακείμενες εγκαταστάσεις, ενώ πυκνοί καπνοί είναι ορατοί από αρκετές περιοχές της Καλαμάτας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή εγκλωβισμένα άτομα, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς αναμένεται να διερευνηθούν από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής μετά την ολοκλήρωση της κατάσβεσης.

με πληροφορίες από Ertnews

