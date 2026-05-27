Yπουργείο Δικαιοσύνης: Εξετάζει την αύξηση των ορίων φυλάκισης με αφορμή την υπόθεση Γιωτόπουλου – ΒΙΝΤΕΟ

Με αφορμή την υπόθεση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη ο οποίος αποφυλακίστηκε πρόσφατα, το υπουργείο Δικαιοσύνης φέρεται να εξετάζει αλλαγές ως προς τα ελάχιστα έτη έκτισης της ποινής σε περιπτώσεις πολυισοβιτών.

Είναι γεγονός πως η αποφυλάκιση του “Λάμπρου” έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και συζητήσεις, καθώς φέρει στην “πλάτη του” 17 φορές ισόβια.

Σύμφωνα με τον ANT1, ο Γιώργος Φλωρίδης φέρεται να ετοιμάζεται να φέρει μία διάταξη που από τα 25 χρόνια, που είναι αυτή τη στιγμή το δικαίωμα του κατηγορουμένου να υποβάλλει αίτημα αποφυλάκισης για πολλαπλά ισόβια, θα πάει στα 30 χρόνια.

Αυτό μεταφράζεται σε 30 πραγματικά χρόνια έκτισης. Χωρίς δικαίωμα πλασματικών χρόνων. Τότε θα έχει το δικαίωμα να υποβάλλει την αίτηση αποφυλάκισης στο δικαστικό συμβούλιο.

Ως προς τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, παραμένει ερώτημα εάν αυτή η διάταξη τον περιλαμβάνει. Νομικοί θεωρούν πως δεν μπορεί, αφού πλέον υφίσταται προηγούμενος ευνοϊκότερος νόμος που ορίζει τα των πολυϊσοβιτών. Και το επιεικέστερο είναι αυτό που ισχύει.