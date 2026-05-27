Πώς θα είναι ο καιρός το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Η Ελλάδα φαίνεται με τα ως τώρα δεδομένα τουλάχιστον, πως σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, κάνει ομαλή μετάβαση προς το καλοκαίρι. Έτσι, οι πολίτες μπορούν να εγκλιματιστούν σταδιακά στην άνοδο της θερμοκρασίας. Οι επόμενες ημέρες δεν αναμένεται να παρουσιάσουν συνθήκες καύσωνα, αλλά έναν καιρό απόλυτα φυσιολογικό για την εποχή.

Σήμερα και αύριο αναμένονται τοπικές μπόρες, κυρίως σε ηπειρωτικές και ορεινές περιοχές, με σύντομα και ήπια φαινόμενα που χαρακτηρίζονται απολύτως συνηθισμένα για τις αρχές του καλοκαιριού. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει κατά τόπους έως και τους 32 βαθμούς Κελσίου, τιμή που θεωρείται αντιπροσωπευτική για την περίοδο, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Ν. Ζιακοπούλου.

Την Παρασκευή θα ενισχυθούν ξανά οι βοριάδες στη χώρα, φτάνοντας στο Αιγαίο έως και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει κοντά στους 30 βαθμούς, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές μπόρες κυρίως σε περιοχές της Πελοποννήσου.

Όσον αφορά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, από το Σάββατο έως και τη Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται ιδιαίτερα καλός, ευνοώντας τις μετακινήσεις των εκδρομέων που αναμένεται να ταξιδέψουν μαζικά. Οι καιρικές συνθήκες θα είναι ιδανικές για την εποχή, με αρκετή ηλιοφάνεια, υπέροχες θάλασσες και ανέμους που δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ. Μόνο πολύ σύντομες τοπικές μπόρες σε ορεινές περιοχές ενδέχεται να κάνουν την εμφάνισή τους, χωρίς όμως να επηρεάσουν ουσιαστικά την καλοκαιρινή εικόνα του καιρού. Συνολικά, πρόκειται για ένα απόλυτα φυσιολογικό και ευχάριστο σκηνικό, ακριβώς όπως αρμόζει στην εποχή.