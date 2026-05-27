Γωγώ Μαστροκώστα: Συγκίνηση στην ταφή της στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου – ΦΩΤΟ

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια της Γωγώς Μαστροκώστα, η οποία την Τετάρτη 27 Μαΐου κλήθηκε να πει το τελευταίο «αντίο» στην αγαπημένη γυμνάστρια και παρουσιάστρια. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε νωρίς το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό.

Ακολούθησε η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, από το οποίο καταγόταν η Γωγώ Μαστροκώστα.

Συγγενείς και φίλοι βρέθηκαν στο αγαπημένο χωριό της αείμνηστης παρουσιάστριας, προκειμένου να την «αποχαιρετήσουν», τη στιγμή που τα φιλόξενα χώματα του Ευηνοχωρίου τη δέχονταν.

Τραγικές φιγούρες η μητέρα, ο σύζυγος, η κόρη, τα αδέλφια και τα ανίψια της Γωγώς Μαστροκώστα, πρόσωπα που τη στήριξαν και της κράτησαν το χέρι μέχρι το τέλος, δίνοντάς της δύναμη για να παλέψει για την υγεία της.