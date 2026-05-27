Σημαντικές καθυστερήσεις στον Προαστιακό εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στη Δουκίσσης Πλακεντίας

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

προαστιακός
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών λόγω τεχνικού προβλήματος στο ύψος της Δουκίσσης Πλακεντίας.

Σύμφωνα με την Hellenic Train, κατόπιν ενημέρωσης του διαχειριστή υποδομής Σιδηρόδρομοι Ελλάδος-ΟΣΕ υπάρχει τεχνικό πρόβλημα στην υποδομή στο ύψος της Δουκίσσης Πλακεντίας, με αποτέλεσμα να σημειωθούν σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών ενώ καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν ενημέρωσης από τον Διαχειριστή Υποδομής, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος – ΟΣΕ, για τεχνικό πρόβλημα στην υποδομή στο ύψος της Δουκίσσης Πλακεντίας, παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών.

Η Hellenic Train συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Υποδομής και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα

«Κατόπιν ενημέρωσης του Διαχειριστή Υποδομής αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα στην υποδομή. Τα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών αναμένεται να ομαλοποιηθούν σταδιακά» αναφέρει σε νεότερη ενημέρωση η Hellenic Train.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Όσο περισσότερο σκέφτεστε, τόσο χειρότερες αποφάσεις μπορεί να παίρνετε – Ανατρεπτική έρευνα

ΕΟΦ: Τρίμηνη απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για 82 φάρμακα

Αγίου Πνεύματος: Μειωμένη η ζήτηση των Ελλήνων για το τριήμερο – Οι προορισμοί που βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις

«Επανεκκίνηση» για τον e-ΕΦΚΑ: Όλα όσα αλλάζουν με τα 2 νέα ψηφιακά έργα – Τι κερδίζουν οι ασφαλισμένοι

Επιστήμονες ανέπτυξαν ρομπότ για χειρουργικές επεμβάσεις σε μέγεθος σπόρου

Notepad: Πώς να ενεργοποιήσετε το Dark Mode στο Σημειωματάριο των Windows
περισσότερα
20:40 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Γωγώ Μαστροκώστα: Συγκίνηση στην ταφή της στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια της Γωγώς Μαστροκώστα, η οποία την Τετάρτη 27 Μαΐου ...
19:58 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Πυροβολισμοί σε κατάστημα στην Πατησίων: Τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης -Τρεις συλλήψεις έπειτα από καταδίωξη

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα Πατήσια, όταν άγνωστος άνδρ...
18:37 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο του 10χρονου που εντοπίστηκε νεκρός σε αρδευτικό κανάλι – Τι εξετάζουν οι αρχές

Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό...
17:49 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Κρήτη: Φωτογραφίες από το θερμοκήπιο που έκρυβε η 25χρονη τα παιδιά της – Ένοχος ο σύντροφός της για παράνομη παραμονή στη χώρα

Φωτογραφίες από το θερμοκήπιο όπου έκρυβε τα τέσσερα παιδιά της η 25χρονη μητέρα από τα Χανιά ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν