Σημαντικές καθυστερήσεις στον Προαστιακό εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στη Δουκίσσης Πλακεντίας

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών λόγω τεχνικού προβλήματος στο ύψος της Δουκίσσης Πλακεντίας.

Σύμφωνα με την Hellenic Train, κατόπιν ενημέρωσης του διαχειριστή υποδομής Σιδηρόδρομοι Ελλάδος-ΟΣΕ υπάρχει τεχνικό πρόβλημα στην υποδομή στο ύψος της Δουκίσσης Πλακεντίας, με αποτέλεσμα να σημειωθούν σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών ενώ καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν ενημέρωσης από τον Διαχειριστή Υποδομής, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος – ΟΣΕ, για τεχνικό πρόβλημα στην υποδομή στο ύψος της Δουκίσσης Πλακεντίας, παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών.

Η Hellenic Train συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Υποδομής και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα

«Κατόπιν ενημέρωσης του Διαχειριστή Υποδομής αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα στην υποδομή. Τα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών αναμένεται να ομαλοποιηθούν σταδιακά» αναφέρει σε νεότερη ενημέρωση η Hellenic Train.