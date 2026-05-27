Roland Garros: Την Πέμπτη οι προσπάθειες των Τσιτσιπά-Σάκκαρη για πρόκριση στον β’ γύρο – Οι ώρες των αγώνων

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Στέφανος Τσιτσιπάς - Μαρία Σάκκαρη στο Roland Garros
Πηγή φωτογραφιών: Roland Garros
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζουν την Πέμπτη (28/05/2026) την προσπάθειά τους στο Roland Garros, μετά την πρόκρισή τους στον δεύτερο γύρο του γαλλικού Grand Slam.

Η Μαρία Σάκκαρη, Νο 49 στην παγκόσμια κατάταξη, πήρε την πρόκριση μετά τη νίκη της επί της Λίντα Νόσκοβα με 2-0 σετ. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει την Κλερ Λίου από τις ΗΠΑ, Νο 182 στον κόσμο, στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης. Ο αγώνας της Σάκκαρη θα είναι ο τρίτος χρονικά στο Court 7 και αναμένεται να αρχίσει μετά τις 16:30, ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με την ενημέρωση των διοργανωτών.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, Νο 79 στην παγκόσμια κατάταξη, εξασφάλισε την πρόκριση στον δεύτερο γύρο μετά την εγκατάλειψη του Αλεξάντρ Μίλερ. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι, Νο 104 στον κόσμο. Ο αγώνας του Τσιτσιπά θα είναι ο τέταρτος και τελευταίος του προγράμματος στο Court 14 και αναμένεται να αρχίσει περίπου στις 19:00, ώρα Ελλάδας.

16:39 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

15:24 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

10:48 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

21:42 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

